Чорновіл вважає, що Тимошенко з Кириленком плювати хотіли на Ющенка

Народний депутат України член фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл упевнений, що Глава держави повинен «зробити дуже жорстку і розгромну заяву» про те, що він не ветуватиме законопроекти, прийняті парламентом без участі опозиції, на чому наполягають БЮТ і НУ. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю кореспонденту ForUm’у.

«Президент повинен заявити дуже жорстко і розгромно, що він є Президентом всієї країни, і дехто з представників опозиції не має права приватизації на пана Президента. В іншому випадку, ця неповага і плювок на Президента», - відповів парламентарій.

Він підкреслив також, що у Президента є право ветування законів тільки за принципом відповідності чи невідповідності Конституції « а не за принципом чи подобається це Тимошенко і її вірному слузі Кириленку».

Коментуючи також ситуацію з не призначенням Володимира Огризка на посаду міністра закордонних справ і можливість внесення на розгляд цієї кандидатури втретє, Чорновіл підкреслив, що «це навіть не буде смішно, але у будь-якому випадку Президент має право вносити цю кандидатуру до парламенту і згідно з законом про Кабмін його ніхто не може обмежити в кількості внесень, якщо він вкладається в 15 днів».