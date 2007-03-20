Кінах натякає, що його депутати готові вийти з Нашої України

Лідер Партії промисловців і підприємців України (ПППУ) Анатолій КІНАХ не виключає можливого виходу народних депутатів, обраних до парламенту від ПППУ за списками блоку “Наша Україна”, зі складу опозиційної до уряду парламентської фракції “Наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні журналістам А.КІНАХ сказав: “Це залежатиме від того, наскільки політична еліта в Україні зрозуміє, що вищим пріоритетом для неї повинні бути національні інтереси, а не програма окремої партії. Це буде основою наших рішень, у тому числі і відносно фракції “Наша Україна”.

Лідер ПППУ також повідомив, що він сьогодні оголосив заяву президії Партії промисловців і підприємців України із закликом до всіх гілок влади сконсолідуватися навколо національних інтересів.

“Ми категорично проти авантюрних планів втягнути суспільство і державу в черговий виток протистояння, який приведе до втрати якісних характеристик розвитку добробуту громадян. Ми об`єднуватимемо зусилля з прагматичними відповідальними силами нашої держави, і ми будемо робити все, щоб будувати умови національної єдності. І це наш головний вектор у політичної діяльності”, - заявив А.КІНАХ.

Сьогодні ж, відповідаючи на запитання журналістів, чи може так статися, що на посади керівників новостворених міністерств буде призначений хтось із представників нинішньої опозиції, М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що у антикризової коаліції «є велика лавка запасних по різних напрямах діяльності». «Але є блискучі професіонали у БЮТ і «Нашій Україні», той же Анатолій Кирилович КІНАХ», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ. При цьому він додав, що людям, які перейдуть до коаліції і хочуть «працювати на державу, буде дана можливість реалізувати себе».

Відповідаючи на конкретне запитання, чи може одним із міністрів стати член фракції «Наша Україна» А.КІНАХ, М.ЧЕЧЕТОВ сказав: «Все може бути».

М.ЧЕЧЕТОВ також зазначив, що вже на сьогодні близько 40 народних депутатів із фракцій «Наша Україна» і БЮТ зверталися до представників антикризової коаліції і заявляли про свою готовність увійти до її складу.

«Уже більше 40 народних депутатів приходили і казали, що не підтримують позицію своїх лідерів, у тому числі ТИМОШЕНКО, БАЛОГИ, КИРИЛЕНКА», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Він зазначив, що заяви голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА про те, що склад антикризової коаліції розшириться до 40 народних депутатів, не були безпідставними. «Коли МОРОЗ говорив, що буде 300, то буде 300 (депутатів). І це не через те, що хтось стимулює депутатів. Ні. Просто у них є совість», - сказав він.

М.ЧЕЧЕТОВ також висловив переконання, що до 1 травня поточного року до складу антикризової коаліції буде входити конституційна більшість (300 депутатів).