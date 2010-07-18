Яценюк: українське суспільство має ґрунтуватися на християнських цінностях

Лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що українське суспільство має ґрунтуватися на християнських цінностях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це він сказав під час всеукраїнської прощі до Марійського духовного центру у селі Зарваниця Теребовлянського району Тернопільскої області.

А.ЯЦЕНЮК разом із владиками та священиками відвідав чудотворне місце та взяв участь у святій Літургії, яку провів глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир ГУЗАР.

«Найбільша біда – це підміна справжніх цінностей фальшивими - матеріальними статками, грошима, якимись посадами. Допоки наше суспільство не почне ґрунтуватися на справедливих християнських цінностях, ми вічно будемо в незрозумілій боротьбі. А вибороти можна тільки тоді, коли ти знаєш, на що опертися. Крім Біблії і християнських цінностей не тільки немає, але й не треба більше ні на що опиратися», - сказав А.ЯЦЕНЮК журналістам під час відвідання Зарваниці.

А.ЯЦЕНЮК розповів, що вже учетверте приїздить до Зарваниці. Уперше він побував тут із своїм батьком і дядею у 1990 році. На цьому місці тоді практично нічого не було, тільки джерело. «І тоді один священик сказав: побачите, як духовність України відновиться і що буде у Зарваниці за декілька років», - сказав він.

Сьогодні, відзначив А.ЯЦЕНЮК, він приїхав сюди з розумінням того, що це передбачення справдилося. «Ми все-таки стали на ноги. Те, що найважливіше в Україні, – духовність – сконцентрована тут, тут вона тримається», - сказав він.

Село Зарваниця відоме християнам цілющим джерелом та появою біля нього чудотворної ікони Пресвятої Діви Марії. Сьогодні це одна з найбільших святинь УГКЦ. Її також віднесено до переліку 15 найвизначніших святинь католицького світу, пов’язаних з об’явленням Діви Марії.

Цього року проща до Зарваниці зібрала близько 50 тисяч прочан з України і сусідніх держав.