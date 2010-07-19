Профспілки закликають бізнес виступити проти ухвалення Трудового кодексу

Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України закликала підприємців, які працюють на ринках, виступити проти ухвалення Трудового кодексу України, який зараз розглядається у комітетах Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України, про це голова федерації В’ячеслав РОЙ заявив у своєму виступі на надзвичайному з’їзді працівників ринків України, який відбувся в Одесі.

«Ми, профспілки, не мовчали, коли треба було зупинити ухвалення Податкового кодексу, який знищує малий та середній бізнес, - сказав В.РОЙ. - Тепер ми закликаємо вас не мовчати, коли зараз Верховна Рада готує до ухвалення проект Трудового кодексу, в якому фактично знищуються права профспілок і найманих працівників».

В.РОЙ переконаний, що цілковита залежність найманих працівників від роботодавця не допоможе процвітанню малого та середнього бізнесу.

«Ваш бізнес, - звернувся В.РОЙ до делегатів з’їзду, - життєво потрібний тільки вам і вашим працівникам, а не владі, уряду чи політичній опозиції… У критичний для вашого бізнесу час вас захистять не чиновники, не народні депутати з опозиції, а мільйони ваших найманих працівників, об’єднані в профспілки. Тому ми пропонуємо вам не заважати, а допомагати створенню первинних профспілкових осередків на ваших підприємствах».