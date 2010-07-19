Москаль: такого жирування і панства не було за жодного міністра МВС

Рішення Міністерства внутрішніх справ купити дорогі автомобілі є наругою над рядовими міліціонерами, зарплата яких становить 1 тис. 300 грн.

Про це заявив міністр внутрішніх справ опозиційного уряду, депутат Верховної Ради від «Народної самооборони» Геннадій МОСКАЛЬ, коментуючи оголошений в липні міністерством тендер на купівлю чотирьох автомобілів Mercedes Е350 загальною вартістю близько 2 млн. грн., чотирьох Audi А6 вартістю 35-73 тис. євро та дванадцятьох Toyota Camry.

«Такого жирування і такого панства не було за жодного міністра МВС. Це демонструє, що міліцейське начальство хоче бути панами, тоді як всі інші міліціонери будуть рабами і ходити пішки», - вважає Г.МОСКАЛЬ.

«Ці автомобілі - Mercedes, Audi і Toyota Camry - підуть на потреби виключно керівництва міністерства. От якби МВС оголосило тендер на закупівлю «Уазиків» чи Skoda, чи інших автомобілів, тоді було б зрозуміло - ці авто сьогодні вкрай потрібні черговим частинам, патрульно-постовій службі, «Беркуту», оперативним підрозділам. А ця покупка - для міліцейської «верхівки», яка живе саме по собі, а особовий склад - сам по собі. Звідси і найгірші результати роботи міліції за всі часи незалежності України, про що вже неодноразово говорилось. Звичайні міліціонери абсолютно не відчувають присутності керівництва МВС і його турботи», - заявив Г.МОСКАЛЬ.