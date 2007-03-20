Президент вніс до ВР кандидатуру Яценюка на посаду глави МЗС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ.

Про це повідомив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

За його словами, сьогоднішнє голосування за кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України засвідчило, що в цьому питанні Верховна Рада і Кабінет Міністрів пішли на безаргументний спротив кадровій ініціативі Президента В.ЮЩЕНКА.

«Тривале нехтування парламентською коаліцією прямою нормою Конституції про те, що кандидатуру на посаду керівника МЗС висуває Президент, який керує зовнішньою політикою держави, створило ситуацію владного клінчу. Це поглибило системну політичну кризу в країні, яка загрожує цілковитим владним паралічем», - відзначив В.БАЛОГА.

З огляду на це Президент намагається уникнути подальшого сповзання України у хаос, прагне повернути діяльність влади в русло ефективної роботи в інтересах суспільства і країни, підкреслив глава Секретаріату. “Глава держави не може допустити, аби ключовий державний орган – Міністерство закордонних справ – і надалі залишалося без керівника, що підриває довіру до зовнішньополітичного курсу офіційного Києва”, - наголосив В.БАЛОГА. Тому Президент сьогодні прийняв рішення винести на розгляд Верховної Ради іншу кандидатуру на посаду міністра закордонних справ. Це – перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

Президент вважає, що А.ЯЦЕНЮК – високопрофесійний управлінець, досвідчений керівник, який зарекомендував себе на важливих державних посадах. Глава держави впевнений, що парламент не матиме жодних підстав, аби відхилити цю кандидатуру, вказав В.БАЛОГА, повідомляє прес-служба Президента.