Садовий будинок голови ВСУ: загальна площа - 410,2 кв. м, житлова - 41,8 кв. м

11:58, 20 липня 2010
Політика
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Онопенко оприлюднив декларацію

Василь Онопенко
Загальна сума сукупного доходу голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА за 2009 рік становить 502 844,79 грн., із суми нарахованого доходу утримано податок відповідного розміру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, відповідно до статті 6 Закону України «Про боротьбу з корупцією», В.ОНОПЕНКО оприлюднив відомості про доходи, цінні папери, нерухоме та цінне рухоме майно і вклади у банках за 2009 рік (газета «Урядовий кур’єр» № 131 від 20 липня 2010 р.).

Сукупний дохід членів сім‘ї В.ОНОПЕНКА за 2009 рік становить 61471,28 грн. Члени сім‘ї мають внески до статутних фондів підприємств у розмірі 3 058 000 грн.

У приватній власності сім‘ї є садовий (дачний) будинок (житлова площа - 41,8 кв. м, загальна площа - 410,2 кв. м), збудований у 1989 році на земельній ділянці розміром 0,53 га, та житловий будинок (житлова площа - 194,0 кв. м, нежитлова – 369,1 кв. м), збудований у 2002 році на земельній ділянці 0,15 га.

У 2009 році у приватній власності сім‘ї В.ОНОПЕНКА перебували два автомобілі: Аudi 2007 року випуску з об‘ємом двигуна 4163 куб. см та Subaru Forester 2004 року випуску з об‘ємом двигуна 2000 куб. см.

 

 

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