Садовий будинок голови ВСУ: загальна площа - 410,2 кв. м, житлова - 41,8 кв. м

Загальна сума сукупного доходу голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА за 2009 рік становить 502 844,79 грн., із суми нарахованого доходу утримано податок відповідного розміру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, відповідно до статті 6 Закону України «Про боротьбу з корупцією», В.ОНОПЕНКО оприлюднив відомості про доходи, цінні папери, нерухоме та цінне рухоме майно і вклади у банках за 2009 рік (газета «Урядовий кур’єр» № 131 від 20 липня 2010 р.).

Сукупний дохід членів сім‘ї В.ОНОПЕНКА за 2009 рік становить 61471,28 грн. Члени сім‘ї мають внески до статутних фондів підприємств у розмірі 3 058 000 грн.

У приватній власності сім‘ї є садовий (дачний) будинок (житлова площа - 41,8 кв. м, загальна площа - 410,2 кв. м), збудований у 1989 році на земельній ділянці розміром 0,53 га, та житловий будинок (житлова площа - 194,0 кв. м, нежитлова – 369,1 кв. м), збудований у 2002 році на земельній ділянці 0,15 га.

У 2009 році у приватній власності сім‘ї В.ОНОПЕНКА перебували два автомобілі: Аudi 2007 року випуску з об‘ємом двигуна 4163 куб. см та Subaru Forester 2004 року випуску з об‘ємом двигуна 2000 куб. см.