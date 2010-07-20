У Львівській області знайшли нове газове родовище

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», за результатами пошукових робіт відкрила Буцевське газове родовище (Мостиський р-н, Львівська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні зазначається, що пошуковою свердловиною Буцевська-2 при випробуванні на глибині 1100-1060 м одержано прилив газу дебетом 4,1 тис. куб. м на добу.

Перспективні запаси родовища оцінюються в 200 млн. куб. м. Підготовлені геологічні матеріали щодо відкриття Буцевського родовища направлені для подання в Державну комісію із запасів корисних копалин.

Роботи на Буцевському родовищі проводяться газо-промисловим управлінням «Львівгазвидобування» (філіал ДК «Укргазвидобування).

Родовище розміщено між Хидновицьким і Свидницьким родовищами, на яких ведеться видобуток газу. Завдяки вигідному розташуванню при розробці Буцевського родовища ДК «Укргазвидобування» зможе ефективно використовувати діючу інфраструктуру сусідніх родовищ.

«Додаткові ресурси газу, одержані в результаті відкриття Буцевського родовища, сприятимуть подальшій стабілізації видобутку газу в Західній Україні», - заявив директор ДК «Укргазвидобування» Юрій БОРИСОВ.

Нагадаємо, що в червні ДК «Укргазвидобування» завершила будівництво установки компримування газу на Любешівському газовому родовищі у Львівській області. До кінця року компанія планує завершити будівництво ще двох нових установок у регіоні.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» - це найбільша газовидобувна компанія України. У 2009 році підприємствами компанії видобуто 15,2 млрд. куб. м газу (понад 70% від загального видобутку в Україні). До складу ДК «Укргазвидобування» входять 4 газо-промислових управління: ДПУ «Шебелинкагазвидобування», ДПУ «Полтавагазвидобування», ДПУ «Харківгазвидобування» і ДПУ «Львівгазвидобування».