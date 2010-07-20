У БЮТ побачили зв'язок між «газом Фірташа» і каналом «Інтер»

Сьогоднішнє рішення Апеляційного суду міста Києва у справі колишнього першого заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Ігоря ДІДЕНКА є політичним, а не юридичним, заявив журналістам народний депутат від БЮТ, юрист Сергій ВЛАСЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за його словами, суд не навів жодних підстав для того, щоб змінити запобіжний захід з підписки про невиїзд на затримання та тримання під вартою І.ДІДЕНКА.

“Суд згадав лише, що у ДІДЕНКА є вид на проживання в Іспанії. Але цей вид на проживання у нього був достатньо давно, і про це знали і слідчі, коли обирали міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд”, - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він заявив, що на сьогодні, відповідно до цього рішення суду, будь-яка людина, у якої в паспорті є віза іншої країни, повинна сидіти у тюрмі, адже, за логікою суду, людина теоретично може поїхати за кордон.

“Візи у паспортах зараз мають більшість громадян України. І будь-хто може бути заарештований судом. Це повний абсурд”, - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він вважає рішення суду абсолютно безпрецедентним, і наголошує, що суд не взяв до уваги ні “лист народних депутатів, які готові були взяти ДІДЕНКА на поруки, ні лист церковного керівництва, церковних ієрархів, ні листи видатних героїв України”.

“Людина нічого не порушувала. Це безпрецедентний випадок в історії, коли той, хто захищав державні інтереси, хто не давав грабувати, хто у 2009 році врятував країну від газової катастрофи, зараз сидить в тюрмі, виходячи з якоїсь політичної ситуації”, - обурився депутат.

Він пояснив, чим викликані переслідування І.ДІДЕНКА, нагадавши, що голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ неодноразово заявляв, що ніхто у нього не зможе придбати частину телеканала “Інтер”, окрім Дмитра ФІРТАША, йдеться у повідомленні.

“Оскільки у ФІРТАША грошей нема, він прагне отримати їх завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу. Тому тут все зрозуміло”, - пояснив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 12 липня обрав стосовно І.ДІДЕНКА міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці. Суд мотивував своє рішення тим, що І.ДІДЕНКО, маючи високий соціальний статус, оскільки свого часу перебував на відповідальній посаді, має можливість перешкоджати слідству, тому з метою попередження таких дій, суд виніс рішення про його арешт.

І.ДІДЕНКО був затриманий 9 липня. За словами начальника прес-центру СБУ Марини ОСТАПЕНКО, затримання І.ДІДЕНКА відбулося у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено стосовно нього 10 червня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України

Сьогодні, 20 липня, Апеляційний суд міста Києва залишив у силі рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно І.ДІДЕНКА.