Блок Тимошенко і Наша Україна підписали заяву, але не домовилися в Кіровограді

Кіровоградські міські організації партій „Батьківщина” та “Народний Союз Наша Україна”, а також їхні фракції у міській раді, підписали заяву про співпрацю, однак не дійшли згоди щодо майбутніх спільних дій.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник фракції БЮТ Іван МАРКОВСЬКИЙ викреслив з документу два ключові абзаци, натомість додав кілька речень як зауваження, що фактично перекреслюють зміст заяви.

Представник БЮТ відмовився скасувати домовленості фракції з соціалістами та комуністами у міськраді, а також заявити про опозиційність до міського голови Кіровограда комуніста Володимира ПУЗАКОВА. Для членів фракції Блоку „Наша Україна” саме ці позиції в угоді були ключовими.

За словами І.МАРКОВСЬКОГО, “сьогодні БЮТ не може бути в опозиції до обраного народом мера та членів Комуністичної та Соціалістичної партій”.

У свою чергу заступник керівника фракції блоку „Наша Україна” Олександр ДАНУЦА заявив, що для його політичної сили питання опозиції до представників антикризової коаліції на місцевому рівні є принциповим.

„Так випливає з тексту всеукраїнської угоди між БЮТ та “Нашою Україною”, а також зі слів лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО”, - підкреслив О.ДАНУЦА.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого у Кіровоградській міській раді з метою створення депутатської більшості об’єднались фракції БЮТ, СПУ та КПУ. Учасники об’єднання заявили, що прагнуть забезпечити легітимність дій мера В.ПУЗАКОВА.

Керівник комуністичної фракції Анатолій КАТРЕНКО тоді заявив, що угода діятиме до наступного скликання міської ради Кіровограда.

У складі нинішньої каденції ради працюють 76 депутатів. З них 32 входять до фракції БЮТ, 10 - Партії регіонів, 9 - блоку „Наша Україна”, 6 - Ліберальної партії України, 5 - Народної партії, 5 - КПУ, 5 - СПУ, 4 - позафракційні.