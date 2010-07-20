Колесніков переживає, щоб люди, які не знають англійської, не забули її до Євро

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ під час робочої поїздки до Донецька перевірив стан підготовки об’єктів, які мають бути побудовані до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, насамперед, йдеться про будівництво міжнародного аеропорту в Донецьку.

За словами віце-прем`єр-міністра, аеропорт був «найбільшим «хвостом», який необхідно було «підтягнути» в ході підготовки до Євро-2012», однак зараз всі роботи ведуться відповідно до графіку.

«Міжнародний аеропорт у Донецьку має прийняти перших пасажирів як на внутрішніх, так і на міжнародних рейсах вже восени 2011 року», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він повідомив про плани використання старої будівлі аеропорту, яка була споруджена ще 1964 року. За його словами, там планують розвивати адміністративно-ділову авіацію.

«Донецьк отримає льотну школу. Я думаю, що ми знайдемо можливість, щоб всі діти до 18 років займалися там безкоштовно», - сказав віце-прем’єр.

Б.КОЛЕСНІКОВ також перевірив стан будівництва готелів, які прийматимуть гостей під час Євро-2012. Він підкреслив, що уряд профінансував підготовку і будівництво всіх об’єктів, які мають бути готові до фіналу чемпіонату.

«У тому, що все буде побудовано, взагалі немає жодних сумнівів», - наголосив він.

Водночас, віце-прем`єр-міністр зазначив, що на даний час найактуальнішим питанням залишається підготовка персоналу до Євро-2012.

«Питання підготовки персоналу – це питання номер один: як нам навчити 120 тис. осіб англійської мови, і до того ж так, щоб вони не забули її до 1 червня 2012 року?», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ і додав, що це питання вже обговорювалося і перебуває під контролем Міністерства освіти і науки України.