Азаров забере службові авто у заступників міністрів
17:33, 20 липня 2010Політика
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У деяких відомствах - по 25 машин
В уряді України планують істотно скоротити кількість службових автомобілів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в телеефірі програми «Іспит для влади» на Першому національному.
«Буквально у понеділок у мене на нараді обговорювалося питання щодо того числа автомобілів, яке потрібне залишити в міністерствах і відомствах», - сказав М.АЗАРОВ.
М.АЗАРОВ відзначив, що вважає за можливе закріпити автомобілі за міністром і його першим заступником і залишити 2-3 чергових автомобілs.
При цьому прем`єр наголосив, що у деяких міністерствах на сьогодні використовується до 25 службових автомобілів.
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