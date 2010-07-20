Азаров забере службові авто у заступників міністрів

В уряді України планують істотно скоротити кількість службових автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в телеефірі програми «Іспит для влади» на Першому національному.

«Буквально у понеділок у мене на нараді обговорювалося питання щодо того числа автомобілів, яке потрібне залишити в міністерствах і відомствах», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ відзначив, що вважає за можливе закріпити автомобілі за міністром і його першим заступником і залишити 2-3 чергових автомобілs.

При цьому прем`єр наголосив, що у деяких міністерствах на сьогодні використовується до 25 службових автомобілів.