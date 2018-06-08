Добкін про 100 днів роботи, прірви, крісло мера і "негідників"

100 днів – гарна цифра, але дайте нам 365... Усі генії – в ПР, і крісло мера ми ніколи не віддамо... Дорога через парк Горького буде... Негідники сядуть...

Голова Харківської обласної державної адміністрації відповів на наші запитання.

ДАЙТЕ НАМ 365 ДНІВ Пане Добкін, як ви оцінюєте перші 100 днів своєї роботи?

Я не прихильник оцінювати роботу за перші 100 днів. Чому 100, а не 110 або 97? Крім того що 100 днів – це красива цифра, за ними більше нічого не стоїть. За 3 місяці неможливо досягти серйозних результатів, про які варто було б говорити. За великим рахунком, ні в кого з високих держуправлінців немає можливості за такий короткий термін показати те, що було б цікаве суспільству. Думаю, має пройти мінімум рік, щоб отримати якісь результати. Тому я запропонував своїм співробітникам не зациклюватися на перших 100 днях – тобто не робити з них піар-шоу. Давайте почекаємо хоча б рік.

Яка ситуація в області в цілому?

Складна. Люди живуть погано, і це головний показник. Зарплати не вистачає для нормального життя. Пенсія не забезпечує гідну старість. Медичне обслуговування не задовольняє потреби суспільства. Соціальна політика в державі залишає бажати кращого. Я можу перерахувати всі галузі нашого життя, і в кожній з них необхідно добиватися серйозних змін. Тому я і не вважаю, що маю право говорити про якісь відчутні результати перших 100 днів своєї роботи. Головний критерій – реальні показники. Подивимося, що буде з економікою, наскільки збільшиться її потенціал і вся потужність регіону, наскільки більше люди зароблятимуть, якими стануть пенсії. Ось коли все це зміниться до кращого, тоді і можна буде говорити про результати. А поки, повторюю, ситуація залишається дуже складною. Попередня влада залишила нам, за великим рахунком, руїни. Давайте порівняємо, що свого часу залишили попередники тим, кого змінили ми. Економіка була на підйомі, залишалося підхопити набраний темп і рухатися далі. А вийшло навпаки – нам дісталося все на спаді.

Чи бачите ви ті напрями, за які хотіли б узятися і щось виправити? Я зобов`язаний займатися всіма напрямами.

Базові, визначальні?.. Базові – це економіка. Вона має певну кон`юнктуру. Свого часу металургія давала Україні змогу серйозно нарощувати свою економічну потужність. Потім світова кон`юнктура змінилася, і металургія перестала бути локомотивом, здатним тягнути всю українську економіку. Тому розвивати один якийсь сегмент економіки було б неправильно. Потрібно розуміти, що новітня вимога сучасного світу – бути готовим до будь-яких викликів.

Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій. Необхідно своєчасно орієнтуватися і ефективно використовувати той сегмент свого ринку, який буде максимально запитаний. Я вважаю, що наша перспектива – це інноваційні проекти. У нас для цього є все, а найголовніше – кваліфіковані кадри, здатні їх здійснювати.

Не треба забувати і про чудові природні умови для ведення сільського господарства. Є також потужний енергетичний комплекс. Візьмемо «Турбоатом», «Електротяжмаш», ТЕЦ-5 – одну з кращих станцій на території України і СНД. Можемо говорити і про атомні станції. Україна завжди займала серйозне місце з експорту електричної енергії. Залишається навчитися все це правильно використовувати. Додамо ще машинобудування, літакобудування, ВПК.

Як ви оцінюєте інвестиційний клімат на Харківщині? В окремо взятій області не може бути явно відмінний від всієї України інвестиційний клімат. Навіть рейтинги, які міжнародні агентства дають містам або регіонам, не можуть бути вищими, ніж загальний рейтинг країни. Такі правила. Харківська область на загальному фоні виглядає непогано. Fitch – одне з провідних світових рейтингових агентств – підвищило Харкову його кредитні рейтинги. Тоді як деякі міста – навіть столичний Київ, не змогли поліпшити короткостроковий рейтинг, а довгостроковий навіть погіршили. За рівних умов ми змогли зробити так, що в Харківську область рекомендовано йти з інвестиціями. Звичайно, ми зараз не маємо того рейтингу, який у нас був до економічної кризи. Але в цілому ситуація свідчить про те, що ми рухаємося вперед. Також Харків назвали кращим для мешкання містом в Україні. Ми маємо ланки одного ланцюга, все йде в загальну скарбничку. Це потім дасть добрий результат.

Чи сформована команда в Харківській області? Так, авжеж. Але це не означає, що вона вже набула остаточного вигляду. Від професійних якостей того чи іншого чиновника іноді залежить розвиток цілого напряму. Хочу зазначити, що у нас немає необхідності запрошувати фахівців з інших регіонів. Завжди на місці можна знайти достатню кількість людей, які здатні будуть за своїми професійними якостями й інтелектуальним потенціалом робити потрібну роботу. У цьому нам пощастило. Але якщо говорити про високо і класно підготовлених керівників, то їх ніде і ніколи не буває багато. Такі люди без роботи не сидять, і на ринку праці їх не знайти. Хочу підкреслити, що якщо в моєму полі зору з`явиться людина, здатна зробити більше і краще за інших, вона стане новим членом нашої команди.

Чи багато залежить від губернатора? У вас вистачає повноваження радикально впливати на ту чи іншу ситуацію? І так, і ні. У чомусь хотілося б мати їх більше, в чомусь цілком вистачає. Сьогодні головне для мене – можливість мати повну інформацію про справжній стан справ. І я не та людина, яка замкнулася в своєму губернаторському кабінеті і живе в якомусь паралельному світі. Тому в мене достатньо можливостей, щоб, принаймні, не допустити колапсу і в цілому контролювати ситуацію.

Тобто ви маєте 100-процентну інформацію про те, що відбувається в області? Скажу так. Я хотів би мати стовідсоткову, але маю достатню, щоб реально оцінювати стан справ.

Чи маєте ви можливість за необхідності терміново зв`язатися з міністром, подзвонити прем`єр-міністрові – підняти трубку і поговорити? Так. І важливо, що на іншому кінці дроту знімають трубку. Тому що такі ж телефони стояли у мене і в мерії, але тоді я не міг додзвонитися до міністра, не кажучи вже про віце-прем`єрів, прем`єрів. Сьогодні президент України вибудовує вертикаль влади таким чином, що у нас немає удільних князьків. Будь-який міністр, віце-прем`єр обов`язково передзвонить мені сам, якщо я йому не зміг додзвониться протягом однієї-трьох хвилин. Вакууму немає. Зникла прорва між регіонами і центральними органами влади.

Інша річ, що не завжди вдається вирішити необхідне питання. Але, принаймні, тебе вислухають, і якщо навіть відмовлять, то із зрозумілої причини. Президент приділив дуже багато уваги тому, щоб кадрова політика в регіонах не формувалася без урахування думки регіональної влади. Адже у нас 38 територіальних управлінь, в яких ідуть призначення по лінії міністерств, відомств, комітетів. Сьогодні без думки керівництва області ніхто не має права призначати того чи іншого чиновника. Це дуже добре, тому що я пам`ятаю, як були безсилі мої попередники, коли вони дізнавалися із ЗМІ про призначення, наприклад, директора заводу. Тому і була можливою ситуація зміни за півроку 6 керівників кадастру і 6 керівників земельного управління.

У області великі борги із зарплати, завод ім. Шевченка заявляє про намір знову страйкувати... Давайте не плутати заяви деяких депутатів з позицією колективу заводу ім. Шевченка. У нас є ряд діячів, які намагаються заробляти авторитет виключно на горі людей. Там ситуація не проста, але її можна виправити. Ми працюємо над цим.

Яка сума боргів із зарплати в Харківській області? Сума коливається від 130 до 150 мільйонів гривень.

А яка тенденція? Деякі керівники підприємств схаменулися і почали скорочувати борги із зарплати. Ряду підприємств активно допомагає Кабмін, намагаючись знайти замовлення, проплачуючи наперед гроші по додаткових замовленнях, частина коштів від яких іде на погашення боргів із зарплати. А є підприємства, які не мають замовлень, не ведуть господарської діяльності і на яких взагалі не можна розмістити замовлення. Борги є наслідком того, що зарплата людям нараховується формально. Ось у таких ситуаціях до керівництва треба висувати серйозні претензії.

На заводі ім. Шевченка замовлення розмістити можна. При всьому його тяжкому становищі, під гарантії губернатора, перших осіб обласного керівництва, туди можна привезти директорів інших заводів і попросити: не купуйте в іншій компанії, дайте замовлення сюди. І ситуація змінюється. Але у нас є і такі заводи, де така політика не проходить – устаткування розкрадене, технології загублені, техдокументація зникла. Це дуже серйозно. Іноді втрачена інформація має гриф «таємно» – і ще слід розбиратися, куди все це поділося. Кращі фахівці пішли, а ті, хто залишився, не здатні на існуючій базі виробити продукцію, що має попит. Незрозуміло, навіщо люди ходять на роботу. Керівникам ось таких державних підприємств потрібно просто голову відривати.

УСІ ГЕНІЇ – В НАШІЙ КОМАНДІ, І КРІСЛО МЕРА МИ НІКОЛИ НЕ ВІДДАМО Ви чотири роки були мером Харкова. Чи допомагає цей досвід у роботі губернатора? Звичайно. Я хочу вам сказати, що чотири роки в кріслі міського голови – це найкращі життєві університети. Цього ніхто не навчить, і набутий досвід безцінний. Взагалі місцеве самоврядування – дуже добра школа для кожного, хто працює в системі державної влади.

Незабаром місцеві вибори. Ви говорили, що хотіли б бачити на посаді мера Харкова представника Партії регіонів. Чи обговорюється це питання зараз? А як ви думаєте, чи можна від мене почути, що я захочу бачити в кріслі Харківського міського голови представника іншої політичної сили?

Може, є місцеві генії?

Усі місцеві генії в нас. Щодо кандидатури на посаду мера навіть немає іншого варіанту. Поясню чому. Харківська область – це стратегічний форпост Партії регіонів, її базова область. У нас традиційно на виборах ПР має дуже серйозну підтримку. Якщо подивитися на сусідів, то разом з Донецьком і Луганськом, які мають також високі показники в підтримці ПР, є ще Сумська і Полтавська області, де ПР набирає в рази менше. Тому ми перебуваємо немовби на межі електоральних схильностей, і для нас боротьба за голоси на користь ПР ніколи не буває простою. Маючи явну підтримку, ми беремо на себе всю відповідальність за рішення завдань, які перед нами ставить президент і наші виборці. Ми просто зобов`язані мати всі механізми їх реалізації. У всій системі державної влади одним з ключових є посада керівника містом Харковом. Тому ми боротимемося за крісло мера дуже відповідально і нікому його не віддамо.

Як ви оцінюєте політичну обстановку в області перед виборами?

Абсолютно нормальна обстановка. Після виходу Олександра Фельдмана з керівництва БЮТ (а це був головний наш суперник на Харківщині) ця політична сила під керівництвом нового вождя дедалі більше скочується в бік маргіналів. З неї йдуть яскраві особистості. І я бачу, що сьогодні, за великим рахунком, Партія регіонів за голоси виборців в Харківській області боротиметься в гордій самоті. Я не маю на увазі, що ми наберемо 100% і що в нас немає конкурентів. Ми дуже відповідально підходимо до виборів, у нас немає шапкозакидального настрою, ми чітко оцінюємо всіх своїх суперників, але відстань між нами і тими, хто за нами, – пррірви. У цьому сенсі ми боротимемося в гордій самоті.

Тобто ви не бачите політичної опозиції на Харківщині? А у нас її і в країні немає. Ті, хто сьогодні не при владі, це не опозиціонери, хоча вони себе так називають. Тимошенко оголосила себе королевою опозиції. Ну, оголосила – то оголосила. Опозиція – це, в певному значенні, теж частина влади. Сили, які не одержали портфелів у виконавчій владі. Але вони залишилися в парламенті, в місцевих радах, в органах місцевого самоврядування. Опозиція повинна нести таку ж відповідальність за те, що все відбувається, як і влада.

Вважаю, що не справа опозиції блокувати, ламати, крушити, пікетувати. Акції протесту не повинні підміняти конструктив. Ось прийшли б і поклали на стіл новий податковий кодекс. З урахуванням тієї критики, яка звучала. Запропонуйте свій продукт. А раптом чинна влада його візьме і скаже: так, ви знаєте, у вас краще вийшло. Будемо ваш розглядати. Так не пропонують же. Аналогічна ситуація і з законом про вибори. Принесіть і покажіть кращий проект. Тому що суспільство не хоче залишатись із старим законом. Принесіть новий. Не меліть язиком. Не кричіть, що все жахливо, все потрібно міняти. Запропонуйте свій.

А якщо нічого запропонувати, значить, в країні немає опозиції. Але я впевнений, що вона з`явиться разом з підвищенням політичної культури в суспільстві. Настане час, коли не виграти вибори не буде рівне втечі з країни, поразці, горю якомусь. Ну, не виграли зараз, виграємо наступного разу. Коли буде зрозуміло, що нічого насправді страшного не відбувається, якщо ти опинився не при владі, а в опозиції. Ти так само можеш впливати на процеси, що відбуваються в країні. Ти знаєш, що за тобою законодавчо закріплений ряд комітетів у Верховній Раді. І це дозволяє тобі мати важелі впливу на владу і контролювати її. Поки наше суспільство, здається, ще не готове до такого повороту. Але рано чи пізно він відбудеться.

А як ви оцінюєте дії опозиції у зв`язку з вирубкою дерев в парку Горького? Чому Ви вважаєте, що це дії опозиції? Які там фігури? Ну, давайте приберемо вбік Авакова (колишнього губернатора Арсена Авакова. – Авт.). Хто там ще сьогодні знаходиться? Активно працює дехто пан Розсоха. Чи має він право на таку позицію? Має. Чи може він бути не згоден з діями влади? Звичайно, може, як будь-яка інша людина. Але він протестує не проти дій влади, а проти певних персон у владі. Він в опозиції не до дій, а до персон. Тому що Розсоха тривалий час носив у кишені посвідчення радника колишнього губернатора. По суті, ця людина найнята на роботу, за яку їй як раніше, так і тепер платять гроші. Тому яка там опозиція. Це непорозуміння, а не опозиція.

Але події в парку Горького мали резонанс, дійшло і до УЄФА. То чи буде дорога? І чи вщухнуть пристрасті? Дорога буде. Якби були причини, через які там її прокладати не можна, її б там не було ніколи. Ви говорите – сколихнуло УЕФА. Не згоден. Я вважаю, що коли б не 31 жовтня (день виборів до місцевих рад. – Авт.), це б не сколихнуло і УЕФА. Ви бачите сильне колихання у взаєминах з УЄФА? Я не бачу. Ми виконуємо свою роботу, і я думаю, що коли приїдуть фахівці з УЄФА, вони оцінюватимуть кінцевий результат зробленого.

Що ж до резонансу, то тут більше колихалися ЗМІ. Ось один серйозний Інтернет-ресурс сколихнуло настільки, що подію, яка відбувалась о 2-й години ночі в неділю, він одразу ж відобразив на своєму сайті. Ви ж розумієте, наскільки складно організувати такий оперативний процес навіть потужним центральним ЗМІ. І мета зрозуміла. Тому я не думаю, що громадськість справді сильно сколихнули події з вирубкою дерев. Соцдослідження показують, що цією проблемою стурбовані не більше 5% харків`ян. Для влади це важливий чинник.

Додам, що подібні містечкові, нікому не цікаві події неодноразово роздмухувалися до планетарних масштабів. Про них говорили і члени Верховної Ради, і відомі політики, але ефекту ніякого не було. Нерідко політичні опоненти намагалися прив`язати якийсь компромат до мене, до членів моєї команди. До речі, говорили і про те, що ми знижуємо рейтинг Партії регіонів. Але приходив час голосувати, і ми від виборів до виборів набирали все більше і більше прихильників.

Таким чином, 23 серпня (день Харкова. – Авт.) дорога в парку Горького буде здана. А 31 жовтня в цій справі буде поставлена жирна крапка. Як тільки «фінішна стрічка», до якої потрібно прибігти першими і знести її грудьми, тобто одержати заповітні мандати в обласній і міській радах, буде зірвана, захисників лісу різко поменшає. Місто як вимушено зносило зелені насадження, так і їх зноситиме. Але тільки без резонансу. Ніхто не стане кидатися під колеса будівельної техніки, приковувати себе до стовбурів, жити на деревах і пишатися всім цим, як подвигом Юрія Гагаріна.

Як ви оцінюєте хід підготовки до Євро-2010? Восени до нас знову приїдуть експерти УЄФА. Експерти від нас ніколи не їхали. Вони постійно моніторять Харків, як і всі інші міста. Завжди мають повну інформацію про підготовку до Євро-2012, знають стан справ не зі слів губернатора або мера, а бачать ситуацію очима своїх фахівців. Тому для нас їх візит не більше ніж робочий момент. Ми впевнені, що результат буде позитивний. Ми зробимо все, щоб не розчарувати наших партнерів по УЄФА. У наших інтересах добре підготуватися до важливого європейського форуму.

Відомо, що Харкову робили зауваження щодо доріг і готелів... Якщо ви буваєте в інших містах, то, погодьтеся, що дорогі в Харкові не гірші. Я не думаю, що за обсягом робіт і фінансуванню, за капіталовкладеннями в будівництво доріг, скажімо, Київ сьогодні перевершує нас. Наші асфальтові заводи, дорожня техніка цілком можуть бути предметом гордості для будь-якого міста. У нас з дорогами буде все нормально.

А зауваження, які насправді висловлювали не представники УЄФА, а київські чиновники, були справедливими. Звісно, приємно, коли тебе хвалять, а не критикують. Але я розумію рівень відповідальності кожного, у тому числі і Маркіяна Лубківського, за готовність України приймати Євро-2012. І якщо він завжди говоритиме, що справи йдуть добре, ми можемо розслабитися і чогось не встигнути. Тому, вважаю, що трішки підганяти потрібно всіх.

В цілому ж ми справляємося з поставленим завданням. Інша справа, як процес підготовки інтерпретують ЗМІ. Харків має найвищу популярність серед інших приймаючих українських міст. Про нас пишуть в Інтернеті і в газетах, нас показують на телебаченні. Так вийшло, що моє прізвище у багатьох на слуху. І як наслідок – зауваження всім чотирьом містам іноді здаються адресованими тільки Харкову. Я вже на такі речі не звертаю уваги. Річ у тому, що Лубківський, в чому я абсолютно впевнений, говорив виключно про робочі моменти. А ось як їх піднесли ЗМІ – це вже інше питання.

А ЧИ БУВ ТРАФІК... Новій владі ставлять в провину те, що силові структури втягнуті в політику. У Харкові змінені керівники СБУ, міліції, прокуратури. Це ваші рекомендації? Ні, я не можу рекомендувати. Я можу виступити з різкою незгодою, і якщо до цього прислухаються, то навряд чи призначать людину, яка буде в жорсткій конфронтації з губернатором. Але я не впливаю на силовиків – неможливо за законом, та й мені це не потрібно.

Як ви ставитеся до заяв екс-міністра внутрішніх справ Луценка про існування в Харкові наркотрафіка та причетності до цього керівників міськради і силових структур? Луценко не професійний міліціонер. Він був дуже ображений на міліцію. Говорив, що його там били, викидали разом з наметом з Майдану, коли він сидів в таборі «Україна – без Кучми». І ось ця епатажна особа, такий собі балагур, веселун, шанувальник міцних напоїв і гострого жарту, а також сала і вишиванок, стає керівником міліції. Я думаю, що перший час він не міг повірити своєму щастю. А потім взагалі не міг зрозуміти, куди потрапив. Міліція – це дуже складна структура, фактично добре озброєна армія людей, які за одним наказом міністра можуть іти в будь-якому напрямі. А дисципліна там така, що іноді вони навіть не здатні обговорювати явно неправильний наказ.

Так от він своїм пияцтвом, поведінкою, негідною міністра внутрішніх справ, корупцією – за Луценка посади продавалися, як пиріжки в магазині, – розклав всю міліцію. При ньому таке поняття, як честь мундира, повністю пішло з життя. А в Харківській області, яка традиційно є кузнею міліційних кадрів і дала багато міністрів внутрішніх справ, з`явився такий персонаж, як Развадовський (Віктор Развадовський – колишній начальник ГУ МВС у Харківській області. – Авт.).

Чи можна уявити, що сьогодні, за Могильова, в якійсь області може бути призначений начальником міліції чоловік типу Развадовського – природженого афериста, який настільки успішно торгував посадами, що протягом двох місяців одна й та сама особа за певну плату могла побувати на трьох посадах.

Сьогодні думки Луценка щодо міліції для мене нецікаві і смішні. І я не вважаю, що він може адекватно і об`єктивно оцінювати дії нинішньої міліції. Її потрібно відновлювати. З одного боку, необхідно бити по руках тих, хто намагається заробляти на корупції, а з іншої – повернути міліції авторитет і повагу.

Чим все-таки закінчилася історія з наркотрафіком, адже були арешти? Подивімося на цю ситуацію з іншого боку. Був Развадовський, який з маніакальною завзятістю фабрикував і збирав матеріали для створення кримінальної справи щодо організації наркотрафіку першими особами міста. Потім зазвучала тема вживання наркотиків. Найцікавіше, що Развадовський діяв не сам, а з рядом міліціонерів, які за посадою зобов`язані були б боротися з ганебними і страшними явищами, які, на жаль, є в нашому суспільстві. Як і в будь-якому іншому. Коли співробітники СБУ заарештували в Харкові цілу мережа наркоторговців, серед них виявилися і люди в погонах. Третина з них – міліціонери, які разом з Развадовським робили запити, підписували і передавали до судів матеріали. Бачите, що насправді виявилося. Їх затримували з мішками трамадола, з героїном, кокаїном, з цією маковою або як вона там називається соломкою. Це вони організовували мережу збуту, яку безумовно можна назвати словом «наркотрафік».

Мине небагато час, і стануть відомі прізвища людей, які замовляли компрометуючу інформацію, яка використовувалася членами комітету Верховної Ради, Інтернет-ресурсами, телебаченням. Я думаю, що особи, які перебувають під слідством, розкажуть, хто їм давав команди і хто їх кришував. Будуть виявлені, затримані, і, я упевнений, арештовані негідники, які замість того щоб берегти наших дітей і все наше суспільство від цієї зарази, поширюють її.

Тільки, знаєте, чого, думаю, не відбудеться? Жоден з телеканалів, які брали участь у створенні міфу про наркотрафік, не вибачиться, не дасть спростування, не визнає помилковість використаної інформації. Чорний піар – невід`ємна частина життя будь-якої публічної людини. Той, хто йде в політику, повинен розуміти, що проти нього можуть бути використані брудні технології, аж до звинувачень в педофілії, гомосексуалізмі, вживанні наркотиків. Тому що деякі діячі, і їх, на жаль, чимало, йдуть до своїх «вершин» саме таким шляхом.

Життя – боротьба... Ну, будемо і ми боротися. Але іншими методами.

Ви йдете у відпустку. Де збираєтеся відпочивати? Поїду до Росії. На Волгу. Дуже люблю рибалку.

Розмовляв Володимир Кравченко