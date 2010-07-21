Відміна політреформи потрібна Януковичу, щоб попрощатися з Азаровим?

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що у 2010 році перемогла кланова економіка над “недозрілою” демократією.

Про це він сказав в ефірі ТВі, підсумовуючи спекотний політичний сезон 2010 року, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

На думку В.КАРАСЬОВА, боротьба, яку країна спостерігає в середині владного мегаклану, йде не за реформи, а за їх відсутність, за ексклюзивний доступ до держресурсу.

«Тому ЯНУКОВИЧУ потрібна реформаторська коаліція, а не контрреформаторська Конституція. Існує спрощений варіант, що підказується певними радниками, - сконцентрувати повноваження, і тоді ти - плебісцитний вождь» - сказав В.КАРАСЬОВ.

«ЯНУКОВИЧ був електоральним прапором політичної сили, а там були різні групи спонсорів. І зараз йому не комфортно, що він залежить багато в чому від Партії регіонів. Тому він хоче повернути повноваження КУЧМИ зразка 1996 року. Наступного дня після цього він відправить у відставку уряд на чолі з АЗАРОВИМ. Він хоче свободу рук» - вважає політичний експерт.