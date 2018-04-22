Кінах пішов шляхом Мороза (фоторепортаж)

Анатолій Кінах сьогодні сів у ще тепле крісло міністра економіки. Володимира Макуху заради цього "перейшли" на іншу роботу. За призначення президента УСПП міністром проголосувало 255 із 266 народних депутатів, зареєстрованих у залі. А ймовірність такого кульбіту стала очевидною після учорашнього святкування 15-річчя Українського союзу промисловців і підприємців. Саме на урочистостях прозвучала пропозиція, від якої Анатолій Кирилович не зміг відмовитися...

Фото Івана Фролова