Кінах пішов шляхом Мороза (фоторепортаж)

Кінах пішов шляхом Мороза (фоторепортаж)

12:09, 21 березня 2007
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Імовірність такого кульбіту стала очевидною після учорашнього святкування 15-річчя Українського союзу промисловців і підприємців. Саме на урочистостях прозвучала пропозиція, від якої Анатолій Кирилович не зміг відмовитися...

Анатолій Кінах сьогодні сів у ще тепле крісло міністра економіки. Володимира Макуху заради цього "перейшли" на іншу роботу. За призначення президента УСПП міністром проголосувало 255 із 266 народних депутатів, зареєстрованих у залі. А ймовірність такого кульбіту стала очевидною після учорашнього святкування 15-річчя Українського союзу промисловців і підприємців. Саме на урочистостях прозвучала пропозиція, від якої Анатолій Кирилович не зміг відмовитися...

Ющенко таки не прийде...

”У нас такий сюрприз...”

”«Я скажу вам так, що Анатолій Кирилович погодився бути моїм першим заступником у питаннях здійснення реформ в Україні. А посаду ми визначимо до ранку»
Я їм скажу, що Україна, на жаль, дуже багато часу витрачає на протистояння. А час - це ж гроші...

 

... плюс Кінах, плюс його 8 депутатів...

 

”Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці...”

 

Аплодисменти усім і собі персонально

 

А за Януковичем - як за стіною...

Фото Івана Фролова

 

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