КВУ: в Ізмаїлі намагаються зірвати позачергові вибори мера

Влада намагається зірвати позачергові вибори мера Ізмаїла Одеської області, призначені Верховною Радою на 1 серпня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Одесі голова обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО.

За його словами, цілком можливо, що, «ухвалюючи в травні рішення про призначення на 1 серпня виборів міського голови Ізмаїла, депутати ВР не знали, що вибори до місцевих органів влади по всій країні будуть призначені на 31 жовтня».

Інакше важко пояснити той факт, зазначив А.БОЙКО, що в червні депутатська більшість ВР спробувала раптом скасувати своє рішення про проведення серпневих виборів в Ізмаїлі. Але чинила опір Центральна виборча комісія, нагадавши про аналогічну ситуацію, що мала місце на виборах у Тернополі, – Конституційний Суд України ухвалив провести раніше призначені вибори.

«Тиждень тому ситуація в Ізмаїлі була така, - констатував А.БОЙКО, - Верховна Рада сказала, що виборам не бути, ЦВК сказала - виборам бути. Гроші до Ізмаїла на вибори прийшли, тервиборчком підтвердив рішення виконувати рішення ЦВК. Але раптом в.о. міського голови Ірина РУДНИЧЕНКО, яка одночасно виконує обов`язки секретаря Ізмаїльської міськради, відмовилася з 14 липня підписувати платіжні документи, пов`язані з фінансуванням виборчого процесу».

Новий виток протистояння виник сьогодні вранці, підкреслив представник КВУ, коли раптово «до Ізмаїльської територіальної виборчої комісії прибула група працівників Одеського облфінуправління, запропонувавши видати на перевірку всю фінансову документацію, а пізніше прибули представники районного відділення КРУ і міськпрокуратури. Внаслідок чого робота тервиборчкому на півдня була паралізована, тому що деяких документів, витребуваних для перевірки, немає – в.о. мера І.РУДНИЧЕНКО вже тиждень не підписує платіжки».

Лідер обласної організації КВУ уточнив, що «були також спроби зірвати друк бюлетенів під надуманими приводами. Потім керівники деяких установ, на території яких знаходяться виборчі дільниці, почали вимагати звільнити законно займані приміщення, спробували навіть викинути на вулицю територіальну виборчу комісію».

А.БОЙКО висловив думку, що законність негайно відновить голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК, адже подібні безвідповідальні дії чиновників не можна розцінити інакше, як спроби зірвати вибори. Особливо з урахуванням того, що «запрошення для участі у виборах міського голови Ізмаїла вже рознесли виборцям».