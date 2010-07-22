Лужков: у жодному разі не можна залишати ні Севастополь, ні Крим

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ заявляє, що втрата російських позицій в Севастополі є неприпустимою.

"Нам у жодному разі не можна залишати ні Севастополь, ні Крим. Ця позиція постійна. Севастополь - російське місто, військово-морська база Росії, яка забезпечує геостратегічний баланс на півдні", - сказав Ю.Лужков сьогодні на урочистому прийомі, присвяченому святкуванню Дня ВМФ, передає РІА «Новости».

За його словами, Москва за всіх часів продовжувала підтримувати Військово-морський флот країни, у тому числі і в Севастополі, на північних рубежах, на Далекому Сході.

"Ми завжди протистояли тенденціям, які могли б призвести до розвалу Чорноморського флоту. Зокрема, ми прийняли заходи, щоб врятувати крейсер "Москва", посилили шефство по 18 основних кораблях, підводних човнах, а також надавали соціальну підтримку", - додав мер російської столиці.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Лужков 24-25 липня відвідає Севастополь.

Раніше, в травні 2008 року, СБУ ухвалила рішення про безстрокову заборону на в`їзд Ю.ЛУЖКОВА до України, зокрема, через його заяви щодо того, що Севастополь повинен бути повернений Росії.

У червні цього року ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЖКОВУ дозволено в`їзд на територію України.

Тим часом 19 липня Ю.ЛУЖКОВ заявив, що не змінив свою думку про статус Севастополя.