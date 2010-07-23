Янукович відмовився показати свій акціонерний капітал

Адміністрація президента відмовилася повідомити, до складу засновників яких підприємств входить президент Віктор Янукович.

Відмова міститься у листі першого заступника глави адміністрації Олени Лукаш у відповідь на запит "Української правди".

"Згідно зі статтею 37 закону "Про інформацію" не підлягають обов`язковому наданню для ознайомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі конфіденційну інформацію та інформацію, що стосується особистого життя громадян", - ідеться у листі Лукаш.

Лукаш також послалася на те, що "збирання, зберігання, використання і поширення конфіденційної інформації, в тому числі інформації про особисте життя фізичної особи, без її згоди не допускається".

"Слід зазначити, що у окремих випадках запитувана вами у зверненнях інформація виходить за межі наданих вам прав на вільне одержання відкритої за режимом доступу інформації", - також заявила вона.

У своїй декларації про доходи Янукович вказав, що має внески до статутних капіталів підприємств, установ і організацій номінальною вартістю 6,5 тисяч гривень.

"Українська правда" у своєму запиті поцікавилася, в яких конкретно підприємствах Янукович є засновником.

Листа від Лукаш "Українська правда" отримала з порушенням закону про інформацію, який надає місяць для відповіді на запит. Запит було зареєстровано в адміністрації президента 5 червня, а відповідь Лукаш підписана 20 липня.

Як відомо, минулого року Лукаш також оберігала Януковича від походів на допити в справі про отруєння президента Ющенка.

Януковичу було направлено десять повісток на допит, однак він, маючи недоторканий статус депутата, не з`явився на жодний. Тоді у своєму листі генпрокурору Лукаш скаржилася на керівника слідчої групи, яка "порушує охоронювані конституційні права Януковича".

"Українська правда"