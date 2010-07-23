Азаров каже, що жарт Путіна про Газпром і Нафтогаз - зовсім не жарт

Уряд розраховує найближчим часом домовитись про створення газотранспортного консорціуму між Україною, Європейським Союзом і Російською Федерацією.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в інтерв`ю газеті “Київський телеграф”, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

”Світова практика знає приклади, коли подібні переговори ведуться роками, а потім протягом дня досягається результат. Ми ж поки тривалість переговорів вимірюємо місяцями, проте розраховуємо, що найближчим часом все-таки домовимося”, - заявив глава уряду, відповідаючи на питання про хід переговорів про створення міжнародного газотранспортного консорціуму.

Він повідомив, що з цього питання проведено кілька раундів переговорів з Росією і з Євросоюзом.

За словами прем’єр-міністра, Україна пропонує Росії надати гарантії транзитних поставок, “наприклад, протягом 10 років прокачувати через нашу територію 150 млрд. кубів газу щорічно”, а Євросоюзу – “гарантувати закупівлю цього обсягу”.

“Без одного з трьох партнерів ніякого газотранспортного консорціуму створити не вийде. А оскільки є три партнери, то, відповідно, у кожного є свої інтереси, і процес досягнення домовленостей ускладнюється”, - сказав М.АЗАРОВ.

Коментуючи пропозицію голови уряду РФ Володимира ПУТІНА об`єднати російський “Газпром” і “Нафтогаз України”, М.АЗАРОВ зазначив: “Це був не жарт. Процес створення транснаціональних об`єднань характерний для глобальної економіки. Тільки у нас його штучно політизують. Але я завжди підкреслюю, що необхідно все прорахувати за одним «залізним» принципом: наскільки це відповідає стратегічним інтересам України”.