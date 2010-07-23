Українському дисиденту і правозахиснику відмовили у в’їзді до Росії

Координатору програм Харківської правозахисної групи, колишньому в’язню сумління, який відсидів у радянських таборах і тюрмах понад 13 років, Василю ОВСІЄНКУ відмовили у в’їзді до Росії.

Як повідомили УНІАН у Харківській правозахисній групі (ХПГ), “опівночі з 22 на 23 липня в Брянську з потяга № 42, що йшов до Москви, російські прикордонники зняли і спровадили в Україну Василя ОВСІЄНКА”. Його прізвище виявилося у списку осіб, яким заборонено в’їзд до Російської Федерації.

За даними ХПГ, В.ОВСІЄНКО їхав у село Кучино Пермської області, де мав намір відвідати Музей історії політичних репресій і тоталітаризму, який з 1995 року діє в приміщенні колонії особливого та суворого режиму ВС-389/36.

"Там він перебував у 1981-87 рр., там загинув Василь Стус, там каралися Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Левко Лук’яненко, Михайло Горинь, Іван Кандиба, Іван Сокульський, Іван Гель та інші українські правозахисники", - повідомляє ХПГ.

У музеї, який тепер називають “Пермь-36”, В.ОВСІЄНКО бував декілька разів (востаннє 2005 року), він є членом ради музею.

Як зазначили у ХПГ, цього разу директор музею Віктор ШМИРОВ запросив В.ОВСІЄНКА взяти участь у Міжнародному громадянському форумі «Пилорама-2010» (сцена для виступів митців розміщена прямо в зоні на пилорамі).

Повідомляється, що В.ОВСІЄНКО мав намір взяти участь у дискусіях “Розпад СРСР. Плюси і мінуси”, “Трагедія російського села”, “Незавершена історія”, “Який нам потрібен правозахист”, “Світ несвободи і культура”. Він віз для музею книжки колишніх в’язнів Кучино, рушник, щоб пов’язати його на хресті, що стоїть на могилах в’язнів.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Департамент інформації і преси Міністерства закордонних справ Російської Федерації заявив, що Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ ухвалив рішення про відмову на основі взаємності від практики обмежень на в`їзд громадян України і дав необхідні доручення.

«Виходимо з того, що відмова від практики так званих «чорних списків», за що послідовно виступала російська сторона, відповідає новому характеру відносин між Москвою і Києвом», - підкреслювалось у повідомленні.