Люди Кінаха пішли до Януковича, щоб голосувати за велінням серця

Анатолій Кінах пішов працювати в уряд Януковича. Про майбутнє групи УСПП в парламентській фракції «Наша Україна» ми розмовляємо з віце-президентом УСПП, народним депутатом, поки що членом блоку «Наша Україна» Левом Гнатенком. Отже, Леве Миколайовичу, ваша група УСПП у повному складі на чолі з другим номером списку «Нашої України» Анатолієм Кінахом вирушає в “антикризову коаліцію” створювати, так би мовити, щасливу і процвітаючу Україну? Чи ви сидітимете в «Нашій Україні» і саботуватимете голосування опозиції? Завтра відбудеться політрада УСПП, де будуть присутні представники двадцяти семи областей. Там і вирішать, як діятиме наша група. А зараз давайте поговоримо про економічне процвітання. Я як заворг однієї з найбільших партій, Союзу промисловців і підприємців, хочу сказати, що члени нашої партії хочуть політичної і економічної стабільності. Це коли встановлені правила гри не ліквідовуються розчерком пера. Це коли ти можеш спокійно говорити з зарубіжними партнерами і переконувати їх, що правила роботи на ринку не змінюються залежно від зміни влади і курсу держави. Це коли ти знаєш, що твоя діяльність направлена на поступ.

Ви можете уявити Анатолія Кириловича, який рветься в щитову і блокує систему роботи Рада? Ви вважаєте, що промисловці і підприємці хочуть маршів на Київ і дострокових парламентських виборів? Якщо ви були на наших з`їздах, то вам напевно доводилося чути, що їх делегати хочуть стабільності. Дайте нам хоча б два роки спокійної роботи, просили мене останнього разу керівники великих підприємств.

Знаєте, є у Франції такий Союз підприємців і роботодавців. Жоден закон там не вважається прийнятим, якщо на ньому немає підпису союзу роботодавців. Влада розуміє, що всі свої рішення потрібно узгоджувати з тими, хто дає країні робочі місця. Як ми можемо впливати на ситуацію у цьому шарварку?

Могли б не здавати партію, а просто нав`язувати «Регіонам» свої питання. Вимагати, боротися, у самому блоці у вас багато союзників, які не хочуть дострокових виборів, вже не кажучи про самого Президента... Кажете, нав`язувати питання? А як вам подобається те, що у нас забирали картки для голосування? І не віддавали, бо так сказав керівник фракції. А як ви подивитесь на те, що нас ставили перед фактом, що підписано договір з БЮТ, в якому міститься вимога про дострокові вибори. А потім просили підписати договір. А Кириленко гкаже: якщо хочете, то денонсуйте його.

І, врешті-решт, я згадую, як підписувалися сімнадцять пунктів об`єднаної опозиції. Сидять дві фракції, на чолі столу - Президент. Я кажу, давайте обговоримо. Сімнадцять вимог, біля деяких з них написано «законопроект такий-то», а номери - ні. Але ж ми не можемо висувати вимоги, які взагалі не мають законодавчого підкріплення, не виписують механізми.

Я питаю: навіщо йти на загострення ситуації, виставляючи ультиматуми? Ця заява складена за принципом: йди туди не знаю куди, принеси те, не знаю, що. Юлія Володимирівна бере вудила зборів у свої руки і говорить: давайте проголосуємо. Я тоді утримався. Я не хочу, щоб мене ламали через коліно.

А Ви вважаєте, у «Регіонах» голосуватимете за велінням серця? Ми голосуватимемо так, як вважаємо за доцільне. І ви знаєте, у нас в УСПП завжди була дуже демократична обстановка, у нас ніхто ні на кого не тисне. І згадайте, свого часу ми ухвалили рішення, що Анатолій Кінах балотуватиметься в Президенти. Ми набрали менше одного відсотка, але ми пішли всупереч волі минулої влади, яка заявила, що вона ставить на іншого кандидата. Ми самостійні у своїх рішеннях.

А що вам дістанеться від влади за таке розуміння ситуації, окрім посади голови парламентського комітету з нацбезпеки, (який очолював Анатолій Кінах) і власне міністерської посади? Більше нічого. А ми й не претендуємо. Я особисто глава підкомітету, який займається законодавчим забезпеченням діяльності Збройних Сил. І мені подобається займатися тим, чим я займаюся, я в цьому скликанні вже відправив близько шестисот депутатських запитів.

Можливо, незабаром ми почуємо про преференції в бізнесі, грошах, які одержала ваша група? Я - кадровий військовий, генерал-лейтенант, афганець. І якби мені хто запропонував грошей, то я б просто розвернувся і пішов. І кого з восьми наших чоловік на вашу думку, можна купити? Довгого, Майка, Оніщука або Анатолія Кінаха? Це все самодостатні політики, а деякі з них цілком заможні люди. І взагалі, коли звучать голоси, як за скільки купують, я питаю: а чому мені не пропонують? Я військовий пенсіонер, людина небагата.

А що стосується Кінаха. Знаєте, якщо вже я обійнявся з людиною, то так з ним і йду життєвим шляхом. З Анатолієм Кінахом ми йдемо пліч-о-пліч вже сім років.

Але все ж таки, Ви не почуваєтеся незручно, що йдете з блоку? Я дуже довго говорив про те, що блоку потрібна стратегія поведінки. Її немає. А є загострення ситуації і ультиматуми, проходження у фарватері БЮТ. Даруйте, але я за поступ. У своєму житті, я посадив дерево, збудував будинок, і народив дітей. І чим стукатися головою у закриті двері, мені більше подобається працювати з людьми, які створюють 85 відсотків ВВП нашої економіки.

А Ви народили дівчаток чи хлопчиків? Двох дівчаток і одного хлопчика.

Лана Самохвалова