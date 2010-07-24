Янукович пояснив Путіну, чому неможливо зробити те, що вони намітили

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості подальшого розвитку двосторонніх відносин України і Росії і створення дієвих механізмів такої співпраці.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представнициво Президента, про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ, який прибув до Криму напередодні свята Військово-морського флоту Росії.

В.ЯНУКОВИЧ сказав: “Те, що ми з вами намітили і про що раніше говорили - що треба об’єднувати зусилля, щоб підняти рівень економіки наших країн - без створення конкретних механізмів це неможливо зробити”.

Він запропонував В.ПУТИНУ розглянути актуальні питання співробітництва, насамперед ті, які плануються до розгляду на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії, проведення якого передбачається восени цього року в РФ.

За словами Президента, є цілий ряд пропозицій, підготовлених українською та російською підкомісіями, які треба вирішувати зараз на рівні урядів.

Прем’єр-міністр РФ подякував Президенту України за запрошення відвідати Крим. “Я давно не був у Криму і мені цікаво подивитися що тут і як змінюється”, - сказав В.ПУТІН. Він також додав, що йому дуже приємно бути тут напередодні Дня ВМФ Росії.

Говорячи про двосторонню співпрацю України та Росії, В.ПУТІН важливою назвав українсько-російську співпрацю в енергетичному секторі.

“У нас справді багато питань і ми працюємо над їхнім вирішенням у постійному контакті з прем’єр-міністром України. У практичній площині вирішуємо економічні питання, які стоять перед нашими країнами”, - підкреслив В.ПУТІН.