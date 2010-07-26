Віце-прем’єри поділили повноваження звільненого Семиноженка

Кабінет міністрів України перерозподілив повноваження звільненого віце-прем’єр-міністра Володимира СЕМИНОЖЕНКА.

Відповідне розпорядження оприлюднено на урядовому порталі в понеділок.

До компетенції віце-прем’єра Бориса КОЛЕСНIКОВА належать питання реклами, виставкової діяльності, міжконфесійних i міжнаціональних відносин, культури, охорони культурної спадщини, захисту суспільної моралі, державної мовної політики.

Відповідно до урядових змін, Б.КОЛЕСНІКОВ відтепер не займатиметься питаннями розвитку лісового та водного господарств, діяльності ЗМI, розвитку інформаційної сфери.

Перший віце-прем’єр Андрій КЛЮЄВ опікуватиметься науково-технічною та інноваційною політикою, інтелектуальною власністю, дотриманням законодавства про працю.

Віце-прем’єр Володимир СIВКОВИЧ займатиметься питаннями благодійності та гуманітарної допомоги, питаннями обігу наркотичних засобів, психотропних речовин i прекурсорів.

Віце-прем’єр Віктор СЛАУТА опікуватиметься регулюванням земельних відносин та їх реформування, розвиток лісового та водного господарств.

Віце-прем’єр Віктор ТИХОНОВ відповідатиме за питання охорони здоров`я, соціальної політики та освіти.

Віце-прем’єр Сергій ТIГIПКО відтепер, окрім 17-ти напрямкiв економiки та фінансів, опікуватиметься також політикою грошових доходів, зайнятості населення, трудової міграції.

Міністр Кабінету мiнiстрiв Анатолія ТОЛСТОУХОВА визначили відповідальним за архівну та видавничу справу, прозорість i відкритість у діяльності органів виконавчої влади, розвиток комунікацій влади й суспільства, створення умов розвитку громадянського суспільства.

Крiм цього, йому доручено займатися взаємодiєю органiв влади з Нацiональною радою з питань телебачення i радiомовлення, Нацiональною тристоронньою соцiально-економiчною радою, Нацiональною службою посередництва та примирення, Українським координацiйним комiтетом сприяння зайнятостi населення, Українським нацiональним фондом "Взаєморозумiння i примирення". А.ТОЛСТОУХОВ також опiкуватиметься питаннями профспiлок i роботодавцiв, iнших об`єднань громадян, зв`язкiв з українцями, котрi проживають в iнших країнах.