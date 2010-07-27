Львівський митрополит помер і не встиг перейти до Московського патріархату?

Митрополит Львівський і Сокальський, секретар Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату Андрій (Горак) за життя хотів перейти в УПЦ Московського патріархату.

Про це в коментарі УНІАН сьогодні заявив голова Відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського Патріархату Російської Православної Церкви митрополит Волоколамський Іларіон (АЛФЄЄВ).

«Я особисто його знав і неодноразово з ним спілкувався – двічі з ним зустрічався і багато разів спілкувався по телефону. Це була людина, у якої було тверде, багаторічне бажання возз`єднатися з Церквою. Коли ми з ним зустрічалися, він мені говорив буквально таке «Я щодня себе кльону за те, що я пішов у розкол», - сказав митрополит Іларіон.

При цьому митрополит Іларіон додав те, що йому відоме, що за кілька днів до смерті митрополит Андрій готував папери, «які були необхідні, щоб здійснити це його бажання».

"І буквально за кілька днів до того, як ця подія відбулася б, він несподівано і раптово помер. Звичайно, він не був здоровою людиною. У нього були хвороби, він переніс операції. Але смерть ця справила дивне і важке враження".

Довідка УНІАН. Митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП Андрій (Горак) помер у ніч з 5 на 6 липня 2010 р., на 65-му році життя після важкої хвороби в лікарні в Львові.