Катеринчук сподівається, що у депутатів Нашої України добра пам`ять

Народний депутат, член фракції "Наша Україна" Микола КАТЕРИНЧУК виключає масове входження до складу антикризової коаліції парламентаріїв від «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я не думаю, що зрадників буде багато», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Він зазначив, що більшість народних депутатів «Нашої України» «пам’ятають, що вони робили на Майдані і що обіцяли».

При цьому, за його словами, ті депутати від об’єднаної опозиції, які увійдуть до складу коаліції, «ніколи не будуть інструментом побудови авторитарної держави».

Депутат також зазначив, що перехід представників опозиції до коаліції, в першу чергу, пов’язаний з бізнес-інтересами і «їх намаганням захистити свої фінансові інтереси».

«Тому підстав говорити про масовий перехід немає», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.