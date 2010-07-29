Кільчицька: затримання Качурової – помста високопосадовця МВС за коханку

Утримання екс-керівника Головного управління охорони здоров`я Людмили Качурової під вартою є особистою помстою високопосадовця МВС, якому Качурова відмовила в призначенні його молодої коханки головним акушером-гінекологом Києва.

Про це у коментарі "Українській правді. Київ"повідомила екс-заступник голови КМДА Ірена Кільчицька.

"Качурову звинувачують в тому, що бюджетні кошти, які виділялись на заробітну платню медпрацівникам, були використані не за призначенням. Але насправді мова іде про те, що в 2009 кризовому році бюджетні кошти, які передбачались на виплату зарплати медикам одного лікувального закладу були частково перерозподілені для виплат заробітної плати медикам інших лікарень", - зазначила Кільчицька.

Так, за її словами, в Київському центрі серця було 400 ставок медичних працівників, але фактично працювали лише 300 осіб. І кошти, які були передбачені на заробітну плату для вільних ставок, були перераховані з Центру серця на інші лікувальні заклади з метою виплати зарплати іншим медикам.

"Вона не поклала їх до своєї кишені, не розтратила, і не змінила їх призначення. Бажаю всім державним службовцям, щоб їх порушення були такими, як у Качурової", - наголосила Кільчицька.

Екс-заступник голови КМДА нагадала, що протягом чотирьох місяців - з жовтня 2009 року по січень 2010 - МВС прослуховувало всі телефонні перемовини як колишнього керівника Головного управління охорони здоров`я, так і інших посадовців управління, і, навіть, головних лікарів.

"За весь цей час вони не виявили жодних порушень, жодних фактів, яких було б достатньо для обвинувачення, чи хоча б для оприлюднення. Крім того, за останні 1,5 роки - з середини 2008 до початку 2010 - було проведено 285 перевірок Головного управління охорони здоров`я всіма правоохоронними органами, за результатами яких суттєвих порушень також виявлено не було", - сказала Кільчицька.

"Що, сьогодні в Україні дефіцит злочинців, і нема кого утримувати під вартою? Саме тому вони обрали жінку пенсійного віку, матір трьох дітей, бабусю? Невже правоохоронці можуть затримати тільки людину, яка в умовах кризового року грамотно розподілила бюджетні кошти в рамках чинного законодавства?", - додала Кільчицька.

Екс-заступник голови КМДА наголосила, що не гідно займати високу посаду в правоохоронних органах виключно для використання її для особистої помсти.