До ВР подано кандидатуру нового міністра охорони здоров’я
21:53, 22 березня 2007Політика
1167
...і постанову про звільнення Поляченка
У Верховній раді зареєстровано проект постанови про звільнення Юрія ПОЛЯЧЕНКА з посади міністра охорони здоров’я України.
Як повідомляється на сайті ВР, відповідна постанова внесена Кабінетом Міністрів.
Згідно з проектом, Ю.ПОЛЯЧЕНКА пропонується звільнити у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Іншим проектом постанови Кабміну, зареєстрованим у ВР, на посаду керівника МОЗ пропонується призначити Юрія ГАЙДАЄВА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter