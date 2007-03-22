До ВР подано кандидатуру нового міністра охорони здоров’я

21:53, 22 березня 2007
Політика
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...і постанову про звільнення Поляченка

ВРУ Верховній раді зареєстровано проект постанови про звільнення Юрія ПОЛЯЧЕНКА з посади міністра охорони здоров’я України.

Як повідомляється на сайті ВР, відповідна постанова внесена Кабінетом Міністрів.

Згідно з проектом, Ю.ПОЛЯЧЕНКА пропонується звільнити у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Іншим проектом постанови Кабміну, зареєстрованим у ВР, на посаду керівника МОЗ пропонується призначити Юрія ГАЙДАЄВА.

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