До ВР подано кандидатуру нового міністра охорони здоров’я

...і постанову про звільнення Поляченка

У Верховній раді зареєстровано проект постанови про звільнення Юрія ПОЛЯЧЕНКА з посади міністра охорони здоров’я України. Як повідомляється на сайті ВР, відповідна постанова внесена Кабінетом Міністрів. Згідно з проектом, Ю.ПОЛЯЧЕНКА пропонується звільнити у зв’язку з переходом на іншу роботу. Іншим проектом постанови Кабміну, зареєстрованим у ВР, на посаду керівника МОЗ пропонується призначити Юрія ГАЙДАЄВА.

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