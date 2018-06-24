Валід Арфуш: влада повинна знати, що УТ-1 завжди її захищатиме

Я свою дочку не проштовхував на ведучу дитячого Євробачення, її організатори висунули... Якщо Янукович підтримає, буде український Євроньюз... На каналі числилася дружина Медведчука, яка тут давно не працює...

Перший заступник президента Національної телекомпанії України Валід Арфуш відповів на запитання УНІАН.

Я СВОЮ ДОЧКУ НЕ ПРОШТОВХУВАВ НА ВЕДУЧУ ДИТЯЧОГО ЄВРОБАЧЕННЯ, ЦЕ ЇЇ ОРГАНІЗАТОРИ ВИСУНУЛИ

Пане Валіде, ви вже з півроку берете приватні уроки української мови. Як успіхи?

Прогрес великий. Тільки я розмовлятиму українською тоді, коли зможу правильно до кінця вимовляти слова й говорити нею. Я вже вам колись казав, що українська настільки красива й мелодійна мова – мені дуже подобається, тому не хочеться її псувати.

Учителька вас часто сварить?

Моя вчителька дуже сувора – вона така правильна... Так, вона сварить мене, коли я не виконую домашнє завдання. А я в силу своєї завантаженості часом не можу його виконати. На це вчителька каже, що немає нічого важливішого, ніж учити українська мову, тому завжди треба знаходити час.

Я з нею погоджуюся, вона права.

Недавно вам закидали, що ви проштовхнули свою дочку у ведучі дитячого Євробачення, що цими вихідними пройде в Криму…

Насправді, я дуже здивований, що це когось цікавить...

31 липня пройде фінал дитячого Євробачення. Цього року вирішили, що будуть дорослі ведучі й дитина. Спочатку обговорювалося просто, що буде якась дитина. Потім редакція сама запропонувала мені запросити мою дочку Лізу. Ліза недавно виступала ведучою на великому шоу в палаці «Україна» – на пару з Ольгою Горбачовою. Її там і помітили. Тобто це навіть не від мене йшла пропозиція. Я сказав, що треба запитати її дозволу. Ліза якраз відпочиває зі своєю мамою в Криму, сидить там, репетирує, учить текст...

Ви вже декілька місяців обіймаєте посаду заступника президента НТКУ. Що вам вдалося зробити за цей час?

Уже багато чого вдалося… Насамперед я намагався облаштувати свій побут. Переробив собі кабінет, за свій рахунок, звісно. У час, коли ми пишемо з вами інтерв’ю, ідуть зйомки «нового одягу» каналу (“перебивки”. – Авт.). Це була моя ідея, яку я узгодив з президентом Першого Бенкендорфом. Задум такий, щоб «новий одяг» каналу був зроблений з простих українців, тобто їхніх облич. Ми знімемо близько шістдесяти різних облич, які глядачі побачать з нового сезону – 25 серпня.

Крім того, я відповідаю в роботі каналу за міжнародний і музичний напрямок. За час роботи я встиг підготувати чотири різні телевізійні передачі, які виходитимуть, знову ж таки, з 25 серпня.

“ПОЮЩИХ ТРУСІВ” НА ПЕРШОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ НЕ БУДЕ

Що саме це буде?

Перше – «Кліп дня». Один кліп виходитиме п’ять-сім разів на день. Причому, вони будуть з сурдоперекладом. Як на мене, вийшло дуже гарно. Варто подивитися. Крім того, застосовуємо нову графіку.

Друге – «Національна двадцятка». Кожного тижня – найкращі українські пісні. Зйомки передачі проходитимуть у прозорому автобусі, який ми замовили у Львові на ЛАЗі. Я домовився з директором заводу, що він подарує каналу цей автобус. Це я теж вважаю одним з маленьких досягнень. Це буде автобус-студія, він їздитиме по місту. Хочу, щоб «Двадцятка» була як у давні добрі часи, аби виконавці сиділи й розуміли, де їхнє місце на цьому тижні...

Третє – програма, у яку ми теж багато вкладаємо зусиль – «Зірковий ранок». Це про шоу-бізнес. Там буде п’ять чи шість рубрик: події тижня, інтерв’ю тижня… Але передача більше критикуватиме. Ми інформуватимемо про події, але в жодному разі не ставитимемося м’яко до наших зірок. Передача виходитиме щонеділі вранці.

Нарешті четверте – головна наша передача «Євробачення». Це буде щотижнева програма, виходитиме з 5 вересня.

19, 20, 21 серпня пройдуть великі кастинги для всіх бажаючих. Записалося вже дуже багато відомих і невідомих виконавців.

Хіба Євробачення настільки важливе, щоб робити окрему передачу?

Для українців Євробачення важливе. Показник – скільки людей дивляться цей конкурс. Ну сьогодні це важливо.

Буде СМС-голосування, журі, і в кінці лютого ми оголосимо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2011.

У «Кліпі дня» будуть виключно зірки шоу-бізнесу?

Передача виходитиме щодня, і це будуть різні кліпи: популярні, фольклорні, класичні. Деякі кліпи повторюватимуться, якщо ми побачимо, що вони дуже якісні.

Дивилася відкриття «Нової хвилі». Представників України «Поющіє труси» ведучі називають «Поющіє трУси», з наголосом на «у». Тобто навіть самим російським ведучим соромно вимовляти назву цього гурту. Гурти такого роду будуть на Першому національному?

«Поющих трусів» на Першому національному не буде! З моральної точки зору.

Перший національний не для такої аудиторії, яка слухає цю музику.

Бюджет Першого національного дозволяє втілити ваші проекти?

Ну, це наша болюча тема. Приходячи на канал, я ніяк не очікував, що практично не виділятимуться гроші на реалізацію наших телевізійних проектів.

Тому вся наша команда реалізує проекти на ентузіазмі й на хороших зв’язках. Я підключаю своїх друзів, знайомих, спонсорів...

Яка у вас зарплата?

Здається, 4200 гривень. (Сміється. – Авт.). Більше тут я нічого не отримую...

ЯКЩО ЯНУКОВИЧ ПІДТРИМАЄ, ТО ЄВРОНЬЮЗ ВИХОДИТИМЕ УКРАЇНСЬКОЮ

Як вас сприймає колектив? Немає вже “расистських” настроїв, про які ви казали раніше?

Прекрасно живу з колективом. І немає жодних расистських настроїв.

Напевне, люди зрозуміли, що ви, як витікає з ваших слів, є прибічником усього українського?..

Місяць тому я їздив у Францію, зустрічався з Євроньюз, бо попереднє керівництво залишило нам великі борги, два з половиною роки взагалі не платили. У нас там є свій кореспондент...

Крім того, хочеться просунути проект української стрічки Євроньюз, якщо Янукович це підтримає, тобто щоб була присутня українська мова, не лише російська, і українці могли слухати новини українською.

Це вже не так і багато грошей для держави – приблизно 2,5 мільйона євро на рік. Але для іміджу країни це дуже важливо. Будь-який українець у світі знатиме, що він може послухати новини своєю рідною мовою.

Я запросив Євроньюз відвідати нас у кінці вересня. Сподіваюся, у нашого президента буде час зустрітися з ним.

ДОСІ НА КАНАЛІ ЧИСЛИЛАСЯ ДРУЖИНА МЕДВЕДЧУКА, ЯКА ДАВНО ТУТ НЕ ПРАЦЮЄ

Раніше ви говорили про необхідність реформування каналу? А як ізсередини це бачиться?

Якщо б я мав можливість узяти участь у реформуванні каналу, то для мене було б це як два на два, тобто це можна зробити дуже просто. Потрібна тільки воля влади.

Вважаю, що канал, який називається Перший національний, – це обличчя країни.

Ті люди, які давно там працюють і пуття з них мало, повинні самі звільнитися з почуття патріотизму. Там працює величезна маса людей, роботи яких ми взагалі не бачимо! Буває навіть, коли людина вже давно не працює, але ще оформлена. Наприклад, Оксана Марченко (дружина Віктора Медведчука. – Авт.) вже давно не працює на каналі, але донедавна ще рахувалася там.

Чи вже відчули ви настрої і потреби глядацької аудиторії каналу?

Гадаю, глядачі каналу потребують більшої поваги до себе. Кращої якості передач. Це зараз ми й намагаємося зробити.

Раніше ви казали, якщо Поплавський не робитиме кращий продукт, то його не буде на каналі. Але він усе одно є…

А він змінив абсолютно все. До приходу на канал я не знав Поплавського, був налаштований проти нього трохи упереджено. Я йому сказав, що треба поміняти світло, студію, музику, одягатися по-іншому, узяти нових людей… І він усе зробив. Рейтинг його передачі піднявся більш як удвічі.

Ми забрали його тупі реклами, де він кожні п’ять хвилин щось розказував дітям…

ПРОВЛАДНИМ МАЄ БУТИ ЛИШЕ ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ, А НЕ КОМЕРЦІЙНІ КАНАЛИ

Чи може Перший національний бути по-журналістськи об’єктивним?

Скажу свою особисту думку. Зараз багато йде розмов про громадське телебачення, кажуть, що Перший канал не повинен бути пов`язаний з владою… Та я вважаю, що Перший національний обов’язково повинен бути провладним.

Я так вважаю...

Вважаю, що в кожній країні повинен бути такий канал. Яка б влада не була, завжди знайдеться канал, який її критикуватиме. А Перший національний має завжди висвітлювати роботу влади, доносите лише позитивну інформацію до глядачів. Тоді люди нехай самі судять, чи справді все так, як кажуть на каналі. Наприклад, ми розказуватимемо, що ремонтуються під’їзди, а вони насправді не ремонтуються, тоді люди йдуть і жаліються.

Перший національний має підтримувати владу, а влада повинна знати, що Перший національний завжди її захищатиме.

Робота Першого передусім – не критикувати владу. Показати, що хороше, бо не буває такого, що у владі все погане.

Вважаю нелогічним, коли комерційні канали провладні, бо тоді це відверто в інтересам їхніх власників.

МИ НЕ ЗУСТРІЛИСЯ З “РЕПОРТЕРАМИ БЕЗ КОРДОНІВ”, БО Я НЕ БАЧУ В ЦЬОМУ СЕНСУ

Ви казали, якщо в Україні буде цензура, ви перший про це заявите. У нас багато дискусій ведеться на цю тему. Було кілька явних випадків цензури… Телебачення наше стало таке стерильне…

Нещодавно до нас приїжджав керівник організації «Репортери без кордонів». Головний його месидж був, що «всіма каналами України керує голова СБУ». Мене особисто таке висловлювання образило, бо мною не керує СБУ. Я працюю вільно, роблю все, що мені хочеться. Жодного разу мені не телефонував якийсь агент з СБУ зі вказівками, що мені робити.

Щодо свободи слова в Україні загалом… Мені дзвонив керівник «Репортерів», хотів зустрітися. Я з ним не зустрівся, так і сказав: не бачу сенсу. У нього наперед було заготовлено, що мені сказати… Я його запитав, чому він не розказав на своїй прес-конференції в УНІАН, як охоронець президента Саркозі вдарив у обличчя кореспондента каналу «Франс труа» і вилучив матеріали. Кореспондент просто зняв за містом, як один житель сварив Саркозі, що той погано працює.

Я запитав «репортера», чому він цього не розказує в Україні?

Саркозі взагалі собі може дозволити «попросити» звільнити двох ведучих, які постійно критикували владу. Їх вигнали буквально наступного дня.

Тобто є випадки набагато неприємніші, ніж в Україні. Так, інцидент з журналістом СТБ неприємний, але якщо подивитися на відео, то можна зрозуміти, чому так відбулося...

Ще я порадив «репортеру» взяти безкоштовну газету Kyiv Post. Порівняно з Kyiv Post УНІАН відпочиває. Там від першого до останнього рядка нема жодного доброго слова про владу.

Я йому сказав, що не розумію їхньої такої розкішної цікавості до України, чого ви, наприклад, не поїдете в Росію? «Путін нас не пустить», – каже він.

Ну ось, вони приїхали сюди, їм ніхто нічого не забороняв, і ще критикують...

Я поки не бачу цензури в Україні. Бачу, що є лише інтереси олігархів – власників телеканалів, які самі собі випрацьовують правила поведінки на каналі. Я переконаний, що в них цих правил ніхто не вимагав. Вони самі це роблять про всяк випадок, аби, наприклад, якщо купуватимуть якийсь заводик, щоб їм продали його дешевше.

Розмовляла Оксана Климончук