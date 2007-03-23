Верховна Рада звільнила Поляченка з посади міністра охорони здоров`я

Верховна Рада України звільнила з посади міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 249 народних депутатів із 256, зареєстрований у сесійній залі.

Ю.ПОЛЯЧЕНКО був звільнений з посади міністра у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Після прийняття відповідного рішення Ю.ПОЛЯЧЕНКО зазначив, що нині залишається дуже складна ситуація в сфері охорони здоров’я. При цьому, за його словами, на сьогодні є можливість для здійснення подальших реформ.

«Є можливість для здійснення значних реформ», - наголосив Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня на засіданні коаліції прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що Ю.ПОЛЯЧЕНКО працюватиме на посаді директора Інституті хірургії і трансплантології Академії медичних наук України ім. Олександра Шалімова.

Він зазначив, що Ю.ПОЛЯЧЕНКО подав заяву про звільнення з посади міністра охорони здоров’я за власним бажанням.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «в уряду ніяких питань до ПОЛЯЧЕНКА не було і немає. Він нормально працював, і сьогодні ми подякуємо йому за роботу».

У Верховній Раді зареєстровано постанову про призначення на посаду міністра охорони здоров’я Юрія ГАЙДАЄВА.