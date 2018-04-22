Арфуш, Литовченко, Аделаджа зрозуміли, що «негр» – це погано (фоторепортаж)
В Україні стартував "Марш проти расизму". Стартував і демарш: у темношкірого проповідника запустили зв`язкою бананів...
Ірина Білик, Савік Шустер, Валід Арфуш, Сандей Аделаджа, EL Кравчук, Влада Литовченко, Інна Цимбалюк, Юлія Міщенко і багато інших... Імена всіх зірок з різних частинок українського небосхилу, які прийшли 22 березня в торгово-розважальний комплекс "Мандарин-плаза", перерахувати важко. Поп-виконавці, телеведучі, релігійні діячі, титуловані «Міс» і законодавці моди зібралися в одному з найпафосніших місць столиці, щоб заявити про заплановану на 6 квітня цього року акціюРозп"Марш проти расизму". Передбачається, що акція збере 20 тисяч учасників. Результатом Маршу стане акт передачі Верховній Раді свого проекту Закону проти расизму і дискримінації.
|Валід Арфуш, громадянин Франції, не любить расизм український і французький
|...так само як Ірина Білик і Влада Литовченко
Це може здатися дивним, але про те ж став говорити і Сандей Аделаджа. Темношкірих на вулицях наших міст він запропонував іменувати афроукраїнцями. Як тут було не пригадати «Брат-2»: "Дарма ти його негром назвав...» «А хто він?!». «Афроамериканець....."
Ірина Білик, яка теж відвідала протестну акцію, висловила радість, що запланований Марш припаде на її день народження.
|Савік Шустер під час дискусії більше відмовчувався
|Таліта Кум не бачила расизму у Європі
Один з представників «Камеді клаб» заявив, що їх передача виступає категорично проти расизму, який, правда, буває також і чорним. На цьому місці Аделажда поморщився, але ще більше він поморщився, коли узяв слово журналіст газети «Персонал плюс» Лесь Вахній, а за сумісництвом і один з активістів виступів проти темношкірих. Він, зокрема, запитав Сандея, чому серед нігерійців так багато наркоторговців. Той сказав, що це застаріла інформація. Дійсно, свого часу земляки темношкірого пастора промишляли цим злочинним бізнесом, але з тих пір, як Аделаджа став проповідувати в Україні, картина різко змінилася. Тепер нігерійців, як торгують наркотиками, залишилися одиниці.
Я скористався випадком, щоб поставити своє запитання Послові доброї волі. Як відомо, муніципальна газета «Хрещатик» з посиланням на інформацію Акціонерної компанії «Київенерго» опублікувала список злісних неплатників з числа VIP-персон. У цьому документі також є ім`я Арфуша Валіда, який, начебто, заборговував компанії 2500 гривень. «Чом би Вам не заплатити за електроенергію?», – запитав кореспондент УНІАН.
|Валід Арфуш
|Ще не встиг стартувати антирасистський марш, як вже стартував його демарш
|"Хотитье больше знать о Богье?"
Отже, можна сказати, що «Марш проти расизму» стартував, але також можна сказати, що стартував і демарш. Що ж, чекаємо шостого квітня: здається, цього дня буде весело. Акція стартує о десятій годині з вулиці Еспланадної. Учасники Маршу пройдуть через Хрещатик по Грушевського до будівлі парламенту. Як поводитимуться учасники демаршу, поки невідомо, але, схоже, дрімати вони не збираються.
Антон Зікора, Дмитро Стаховський