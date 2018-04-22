Арфуш, Литовченко, Аделаджа зрозуміли, що «негр» – це погано (фоторепортаж)

Ірина Білик, Савік Шустер, Валід Арфуш, Сандей Аделаджа, EL Кравчук, Влада Литовченко, Інна Цимбалюк, Юлія Міщенко і багато інших... Імена всіх зірок з різних частинок українського небосхилу, які прийшли 22 березня в торгово-розважальний комплекс "Мандарин-плаза", перерахувати важко. Поп-виконавці, телеведучі, релігійні діячі, титуловані «Міс» і законодавці моди зібралися в одному з найпафосніших місць столиці, щоб заявити про заплановану на 6 квітня цього року акціюРозп"Марш проти расизму". Передбачається, що акція збере 20 тисяч учасників. Результатом Маршу стане акт передачі Верховній Раді свого проекту Закону проти расизму і дискримінації.

Розпочав прес-конференцію учасник світських скандалів громадянин Лівану Валід Арфуш, представлений цього разу не інакше, як Посол доброї волі ООН. Він оповістив діагноз: расизм наступає на Україну, в країні почастішали випадки ксенофобії, а тому треба щось робити. Потім Арфуш сказав, що нам слід позбавляти свою лексику від слова «негр»: це погане слово, воно означає «раб», і сьогодні його людям доброї волі вживати негоже.

Потім узяла слово модельєр Влада Литовченко, яка здобула репутацію не тільки красуні, але і розумниці. Одна з найвідоміших вітчизняних моделей, яка прийшла на захід в... лосинах, також сказала, що українське суспільство повинне зрозуміти: пора відмовитися від слова «негр».

Це може здатися дивним, але про те ж став говорити і Сандей Аделаджа. Темношкірих на вулицях наших міст він запропонував іменувати афроукраїнцями. Як тут було не пригадати «Брат-2»: "Дарма ти його негром назвав...» «А хто він?!». «Афроамериканець....."

Ірина Білик, яка теж відвідала протестну акцію, висловила радість, що запланований Марш припаде на її день народження.

Яскравий ведучий Савік Шустер, який сидів в президії між Арфушем і Аделаджею, нічим особливим на тлі своїх не менш яскравих сусідів не відрізнявся і виглядав трохи втомленим. Він не став говорити про «негрів», а висловився про темношкірих і представниках різних національностей, яких дуже багато у футболі. «Футбол дуже чутливий до расизму», - повідомив він і запропонував спортсменам виступати проти проявів ксенофобії. «Я ставлюся вороже до таких людей», - сказав телеведучий про расистів.

Лідер групи «Таліта Кум» Юлія Міщенко сказала, що терпимість щодо інших – чисто європейська риса, і українцям добре було б її перейняти, оскільки нам всім треба прагнути до Європи.

Один з представників «Камеді клаб» заявив, що їх передача виступає категорично проти расизму, який, правда, буває також і чорним. На цьому місці Аделажда поморщився, але ще більше він поморщився, коли узяв слово журналіст газети «Персонал плюс» Лесь Вахній, а за сумісництвом і один з активістів виступів проти темношкірих. Він, зокрема, запитав Сандея, чому серед нігерійців так багато наркоторговців. Той сказав, що це застаріла інформація. Дійсно, свого часу земляки темношкірого пастора промишляли цим злочинним бізнесом, але з тих пір, як Аделаджа став проповідувати в Україні, картина різко змінилася. Тепер нігерійців, як торгують наркотиками, залишилися одиниці.

Я скористався випадком, щоб поставити своє запитання Послові доброї волі. Як відомо, муніципальна газета «Хрещатик» з посиланням на інформацію Акціонерної компанії «Київенерго» опублікувала список злісних неплатників з числа VIP-персон. У цьому документі також є ім`я Арфуша Валіда, який, начебто, заборговував компанії 2500 гривень. «Чом би Вам не заплатити за електроенергію?», – запитав кореспондент УНІАН.

Власник таблоїду «Папарацци» немов би чекав цього питання. Він сказав: я радий, звичайно, що потрапив в одну компанію разом з Ахметовим, який також значиться в даному списку, і іншими важливими персонами, але у мене все оплачується вчасно. Арфуш взявся трясти пачкою квитанцій перед журналістами.

У самому кінці, на десерт заходу, Вахній спробував подарувати Сандею зв`язку бананів, але охорона закладу вже знала, з ким має справу, тому не дала відбутися задуманому. Тоді журналіст кинув їх з свого місця. Зв`язка бананів полетіла, як зв`язка гранат, приземлившись на столі перед Аделаджею. Це викликало бурю протестів серед учасників прес-конференції. Журналіста тут же вивели із залу і перепровадили у відділення міліції, а проповідник сказав, що подія зайвий раз підтверджує: расизм в Україні - не вигадка.

Отже, можна сказати, що «Марш проти расизму» стартував, але також можна сказати, що стартував і демарш. Що ж, чекаємо шостого квітня: здається, цього дня буде весело. Акція стартує о десятій годині з вулиці Еспланадної. Учасники Маршу пройдуть через Хрещатик по Грушевського до будівлі парламенту. Як поводитимуться учасники демаршу, поки невідомо, але, схоже, дрімати вони не збираються.

Антон Зікора, Дмитро Стаховський