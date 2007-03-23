Цушку розказали анекдот про його підлеглих і дві порції ”Hennessy”

Депутат від "Нашої України" вимагає від міністра внутрішніх справ Василя Цушка перевірити законність дії працівників міліції.

Відповідний запит в п’ятницю зачитав спікер парламенту Олександр Мороз.

"Запит Ксенії Ляпіної до міністра внутрішніх справ щодо законності проведення представниками міліції планової контрольної перевірки в кафе шляхом перемірювання в мірній склянці двох порцій коньяку "Hennessy" та вимоги повернути працівникам міліції коштів за них після невиявлених порушень", - зачитав запит Мороз.

"Це анекдотичний випадок, і я думаю, що тут реакція повинна бути відповідна", - зазначив він.

Водночас спікер зазначив, що ті, хто розбиратиметься з цією справою, мають "зробити з цього анекдоту серйозні висновки".

"Українська правда"