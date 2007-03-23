”Економіст”: у II декаді століття Кремль готуватиме воєнне вторгнення в Україну

Різні європейські видання разом із оцінками 50-річчя ЄС намагаються давати й прогнози на наступні піввіку, не оминають і Україну.

Останнє число впливового лондонського часопису «Економіст» містить прогноз для Європейського Союзу на наступні 50 років. Серед головних передбачень цього «заглядання» на піввіку вперед можна виділити «обвал американського долара» у 2010 році, прийняття України до ЄС разом із Туреччиною до 2025 року, також і Росії десь у 40-их роках та лише після цього відновлення в Москві монархії.

У цьому прогнозі «Економіста» також сказано, що європейська доля України буде вирішена після спроби Росії під час третього президентського терміну Владіміра Путіна, десь у другій декаді 21-го століття, здійснити «воєнне вторгнення в Україну». Якраз ЄС, за цим прогнозом впливового лондонського часопису, звернеться тоді до президента США Барака Обами, щоб той захистив Україну і «погрозив Росії відплатою у вигляді масованого ядерного удару». Ще одним фактором вирішення долі України й Туреччини стане, за цим прогнозом «Економіста», «гостра нестача робочої сили» в ЄС. За цим оптимістичним для Європи передбаченням, на початку 2057 року, тобто – до 100-річчя ЄС, європейська спільнота нараховуватиме 51-го члена, разом із Марокко, Ізраїлем та Палестиною.

Радіо "Свобода"