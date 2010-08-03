Янукович заявляє, що Росія і ЄС готові вкладати гроші в Крим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про зацікавленість Євросоюзу і Росії у розвитку Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в Сімферополі на нараді з стратегічного розвитку автономії.

«По Автономній Республіці Крим буде прийнято пілотну програму (Євросоюзу – УНІАН)… Російська Федерація також готова брати участь у розвитку Криму, у вкладанні інвестицій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент повідомив, що на нещодавньому неформальному саміті Співдружності Незалежних Держав його учасники також висловлювали готовність розвивати регіон.

«Багато президентів багатьох країн СНД сказали, що вони готові брати участь в інвестуванні проектів з розвитку автономії», - заявив глава держави.