Янукович: стратегія розвитку Криму - всеохоплюючий проект

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Стратегія розвитку Криму стосуватиметься усіх сфер життєдіяльності автономії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це шлава держави сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам у Сімферооплі, говорячи про підсумки наради з питань стратегічного розвитку АРК.

«Цей проект всеохоплюючий. Він передбачає розширення законодавчих можливостей Криму, створення мотивацій для залучення в регіон інвесторів», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що йдеться також про державні цільові програми, які створюватимуть умови для активного розвитку АРК.

Глава держави зауважив, що за роки незалежності, особливо останні, у справі розвитку Криму було втрачено багато часу, тож сьогодні треба надолужувати згаяне. «На цьому шляху ми будемо об’єднувати і кримчан, і підтягувати сюди активних людей, які могли б ефективно працювати, знайти себе у цьому процесі», – сказав Президент.

Відповідаючи на запитання стосовно кримських татар, глава держави підкреслив, що вирішення їхніх проблем є невід`ємною складовою роботи влади у Криму. «Це питання було надто запущене, особливо в останні п’ять років. Багато невирішених питань породили порушення законодавства. Сьогодні треба виправляти помилки. Ми залучатимемо для цього представників кримськотатарського народу, керівників практично всіх громадських організацій, і за їх участю відкривати найрізноманітніші програми: гуманітарні, інвестиційні, у тому числі – з будівництва соціального житла», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також зазначив, що найближчим часом предметом обговорення на громадських слуханнях кримськотатарського населення Криму стане проект Закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою». Президент висловив переконання, що цей законопроект буде прийнято Верховною Радою.