Депутати за негайне усунення Ющенка, скасування президента і держадміністрацій

У Херсонській області місцеві депутати від Партії регіонів, КПУ та СПУ виступають за негайну зміну конституційного ладу шляхом усунення Віктора ЮЩЕНКА з посади глави держави і скасування самої посади Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на Форумі депутатів місцевих рад Херсонщини, який відбувається в найбільшому кіноконцертному залі обласного центру «Ювілейний».

Депутат Херсонської облради Володимир ОВЧАРЕНКО під час відкриття форуму заявив про «необхідність термінового усунення ЮЩЕНКА з поста Президента і негайного скасування самої посади Президента».

«Всю цю помаранчеву зграю на чолі з леді Ю треба посадити, щоб вони не заважали нормальній роботі парламенту і уряду», - додав В.ОВЧАРЕНКО.

Голова Херсонської обласної ради Володимир ДЕМЬОХІН, який виступав другим, заявив, що «необхідно реалізувати другий етап політреформи, ліквідувавши всі державні адміністрації в Україні та збудувавши нову вертикаль влади з виконкомів місцевих рад».

У Форумі беруть участь депутати всіх рівнів області від вказаних політичних сил, а також від Народної партії, СДПУ(о), Блоку Наталії Вітренко та Компартії робітників та селян. На форумі присутні близько 800 осіб. Серед запрошених на захід: міністр освіти та науки, куратор Херсонської області від Кабміну Станіслав НІКОЛАЄНКО, народні депутати Катерина САМОЙЛИК, Олександр СТОЯН, Ігор КАЗАКОВ.

Організатори форму очікували на приїзд віце-прем’єрів Віктора СЛАУТИ та Володимира РИБАКА, першого заступника голови Верховної Ради Адама МАРТИНЮКА, голови КПУ Петра СИМОНЕНКА. Але, за словами голови Херсонської облради В.ДЕМЬОХІНА, високі гості не змогли прибути на форум через нельотну погоду.