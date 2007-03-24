Мороз: найближчим часом не варто чекати появи нових політиків

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що в Україні найближчим часом не варто чекати появи нових політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні у Житомирі під час прямого ефіру на обласному телебаченні у передачі "З перших вуст".

При цьому О.МОРОЗ спрогнозував, що в українському політичному просторі найближчим часом з’являтимуться не нові політики, а “переформатизовані в інших структурах ті самі люди”.

"Сподіватися на те, що ость новий Кармелюк з’явиться чи хтось інший, не варто. Це будуть ті самі люди, які будуть сьогодні одне робить, а завтра, можливо, інше", - сказав голова Верховної Ради.

О.МОРОЗ також повідомив, що зараз в Україні спостерігається "весняна політична активність", яку пояснив намаганням політиків використати активність людей, які прагнуть долучитися до суспільних процесів.

"Треба розуміти, що кожна політична структура, претендуючи на якусь свою перспективу (або окремі люди, які представляють цю структуру), намагаються використати той момент, який найбільш зручний, використати активність людей, які хочуть долучитися до суспільних процесів", - сказав О.МОРОЗ.

Він закликав українців "спокійно на все це дивитися".