Експерт: ПР «підтягує» до своїх лав впливових кандидатів у мери

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що в Одеській області відбувається вертикальне зміцнення партії влади, яка демонструє готовність до виборчого процесу на організаційному та ідеологічному рівнях.

Як повідомили УНІАН в АМС, так В.БАЛА прокоментував інформацію про вступ до Партії регіонів мера Іллічівська.

Зокрема, за словами експерта, це стосується рішення керівництва області про введення російської мови як регіональної. На думку В.БАЛИ, головна ставка робиться на вибори міських голів і пошук сильних мажоритарних кандидатів.

«Головна ставка робиться на формування ефективної команди переможців. Саме тому сьогодні відбувається посилення ПР найвпливовішими кандидатами у міські голови, а також узгоджується процес висунення у мажоритарних округах. Судячи з усього, завдання стоїть так, щоб не тільки взяти більшість голосів по партійних списках, а й забезпечити переважну перевагу на мажоритарних округах», - відзначає експерт.

На думку В.БАЛИ, для ПР в Одесі актуальною залишається проблема врегулювання конфлікту інтересів при висуненні кандидатів.

«Найбільш проблемним питанням залишається залагоджування конфліктів між групами впливу у процесі висунення. Адже у низці мажоритарних округів і на виборах міських голів ПР має одразу кілька повноцінних претендентів. Ця проблема вже завтра може стати найхворобливішою. І тут своє слово має сказати керівник обласній організації, губернатор області МАТВІЙЧУК», - вважає директор АМС.