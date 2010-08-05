Янукович вимагає взяти під охорону всі склади з боєприпасами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає взяти під посилену охорону склади з боєприпасами та інші небезпечні об`єкти на час пожежонебезпечного періоду.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Форосі на екстреному засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Президент особливо наголосив на необхідності таких заходів у Харківській області, на території Лозової.

«Разом з міністром (оборони України) ви персонально відповідаєте, тому що снаряди з фосфорними боєголовками під час цієї спеки мають особливість спалахувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до керівника Харківської області Михайла ДОБКІНА.

За словами Президента, на час спеки треба також заборонити походи у ліси. «Нам два-три тижні, поки буде така спека, потрібно витримати цю ситуацію. Через два-три тижні, як говорять синоптики, температура почне падати», - заявив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ закликав керівників українських регіонів відкликати з відпусток усіх глав районних державних адміністрацій для контролю над ситуацією у пожежонебезпечний період.