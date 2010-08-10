У БЮТ зрозуміли, що прийшов час запасатися борошном, сірниками і милом

Кожна заява прем’єра Азарова про наміри влади «потурбуватися про народ» має стати для громадян сигналом тривоги про підготовку чергових «кровосісних» планів уряду проти власного народу.

Про це заявив нардеп-бютівець Олександр Сочка, повідомляє офіційний сайт БЮТ.

Він нагадав, що 29 липня на прес-конференції для вітчизняних та закордонних ЗМІ Микола Азарова запевнив, що другого етапу підвищення ціни на газ для населення уряд проводити не буде.

«І вже через 10 днів з’ясувалося, що країну вкотре брутально обдурили», - наголосив Сочка.

Він зазначив, що це є ще одним свідченням того, що «як під час виборів, так і перебуваючи при владі команда Януковича-Азарова продовжує послуговуватися брехнею і обманом».

«У зв’язку з цим хочу застерегти людей, що в одній з своїх останніх заяв Микола Азаров категорично запевнив, що ціни на хліб в Україні зростати не будуть», - сказав народний депутат.

«Зважаючи на цю заяву, Україну, очевидно, чекають нелегкі часи, і слід терміново запасатися борошном, сірниками і милом», - сказав БЮТівець.

«На жаль, з часу приходу до влади команди Януковича-Азарова в Україні почав безвідмовно працювати відомий закон Мерфі: «Якщо щось погане має відбутися – воно відбудеться обов’язково», - резюмував Олександр Сочка.