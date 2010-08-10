Круглий стіл “Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні”
У четвер, 12 серпня, об 11:00 в Інституті Горшеніна в Києві відбудеться “круглий стіл” “Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні”.
Чи зможе розробка родовищ сланцевого газу в Україні зменшити залежність країни від російського газу та вплинути на енергетичний ринок Європи?Організатор “круглого столу” – Інститут Горшеніна.
Ведучий – Володимир ФЕСЕНКО, директор Інституту Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:Загальна характеристика ситуації та тенденцій світового газового ринку;
Вплив видобування сланцевого газу на глобальний енергетичний ринок: успіхи США та перспективи Європи;
Технології та рентабельність видобування сланцевого газу;
Розробка українських родовищ: проблеми і перспективи.
Учасники “круглого столу”:
Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу;
Богдан Соколовський, колишній уповноважений Президента України Віктора ЮЩЕНКА з міжнародних питань енергетичної безпеки;
Олександр П’ятничко, в. о. директора Інституту газу НАН України;
Олексій Татаренко, менеджер зі зв’язків з державними органами влади ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production»;
Максим Вітик, старший геолог ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production»;
Іван Стрижак, головний спеціаліст відділу геології нафти та газу Державної геологічної служби.
Аркадьюш Сарна, перший секретар економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні.
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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.