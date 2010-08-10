У четвер, 12 серпня, об 11:00 в Інституті Горшеніна в Києві відбудеться “круглий стіл” “Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні”.

Чи зможе розробка родовищ сланцевого газу в Україні зменшити залежність країни від російського газу та вплинути на енергетичний ринок Європи? Організатор “круглого столу” – Інститут Горшеніна.

Ведучий – Володимир ФЕСЕНКО, директор Інституту Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення: Загальна характеристика ситуації та тенденцій світового газового ринку;

Вплив видобування сланцевого газу на глобальний енергетичний ринок: успіхи США та перспективи Європи;

Технології та рентабельність видобування сланцевого газу;

Розробка українських родовищ: проблеми і перспективи.

Учасники “круглого столу”:

Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу;

Богдан Соколовський, колишній уповноважений Президента України Віктора ЮЩЕНКА з міжнародних питань енергетичної безпеки;

Олександр П’ятничко, в. о. директора Інституту газу НАН України;

Олексій Татаренко, менеджер зі зв’язків з державними органами влади ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production»;

Максим Вітик, старший геолог ТОВ «Shell Ukraine Exploration and Production»;

Іван Стрижак, головний спеціаліст відділу геології нафти та газу Державної геологічної служби.

Аркадьюш Сарна, перший секретар економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні.