Горбаль заявляє, що відставка Довгого - це журналістські фантазії

Народний депутат, голова Київської міської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ наголошує, що у Партії регіонів не має жодних планів ініціювати відставку секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

Про це В.ГОРБАЛЬ заявив в інтерв’ю УНІАН.

Народний депутат називав сьогоднішню публікацію газети „Комерсант-Україна” про начебто плани Партії регіонів ініціювати відставку секретаря Київради „яскравим прикладом журналістського домислу”.

„Це саме та ситуація, коли людина чує якісь слова, проте не розуміє контексту, в якому вони сказані. Я справді спілкуюсь із моїм колегою Михайлом ПОЖИВАНОВИМ, але стиль наших розмов є незрозумілим для більшості людей, які нас оточують, бо це наші особисті відносини і маємо на це право”, - зазначив народний депутат.

Він також наголосив, що Партія регіонів не зацікавлена у дестабілізації ситуації у столиці, „а поширення подібної інформації деякими ЗМІ є одним із варіантів дестабілізації”.

„На сьогодні у Партії регіонів, в тому числі й у столичної партійної організації та у фракції Партії регіонів у Київраді, немає жодних планів з ініціювання відставки Олеся ДОВГОГО. Більше того, це питання жодним чином нами не обговорювалося, ми не ініціюватимемо внесення цього питання до порядку денного сесії і жодних консультацій у цьому напрямку з іншими політичними силами ми не вели і не ведемо”, - підкресли В.ГОРБАЛЬ.