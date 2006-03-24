Давидович вважає, що в деяких регіонах роблять з мухи слона

Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ вважає, що ситуація зі списками виборців стабілізувалася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів після завершення засідання ЦВК.

«Списки вдалося стабілізувати і включити до них тих громадян, які з різних причин до них не потрапили», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ.

Разом з тим голова ЦВК висловив сумнів про достовірність проблем зі списками виборців: «Інформації про проблеми з формуванням списків не надходило із західного і центрального регіонів і з Києва, але йде інформація з Донецької, Херсонської, Луганської, Харківської, Миколаївської областей і Автономної Республіки Крим. Я не готовий сказати, що є певна тенденція, але у мене вже є сумніви про достовірність цієї інформації. Іноді поодинокий факт переростає в проблему».

Я.ДАВИДОВИЧ припустив, що при аналізі списків виборців, «швидше, працює політика, ніж право».