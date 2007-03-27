Відбудеться спільне засідання комітетів Верховної Ради і Держдуми Росії

13-00 - Відбудеться спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та Комітету Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації з економічної політики, підприємництва і туризму. Крім членів Комітетів, у засіданні приймуть участь: В. Янукович, М.Азаров, А.Кінах, Ю.Богуцький, О.Костусєв, О.Єгоров, А.Брезвін, В.Семенюк, В. Альошин, В. Суслов, В. Івченко, Ю. Бойко, А. Яценюк, А.. Гриценко, В. Плакіда, С. Верба, В. Чорномирдін, О.Дьомін, Г.Щербаков, О.Пасхавер, О.Розенфельд, Ю.Пахомов, І.Бурковський та ін. (вул. Грушевського, 5, конференц-зал). Вхід за картками акредитації. Телефон для довідок: 255-33-92;