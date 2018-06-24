Віхи тижня: «Великий привіт» від МВФ, трудоголік Янукович і колективний ЄЦ

Меморандум про співпрацю з МВФ ризикує стати каменем спотикання для представників української влади. Віктор Янукович старанно демонструє високу активність на фоні запрошених в його кабінет представників різних гілок влади. Партія «Єдиний Центр» вирішила приймати рішення колективно.

Як часто буває, услід за позитивним рішенням про виділення Україні 15 мільярдів доларів кредиту Міжнародним валютним фондом прийшли новини про зобов`язання нашої країни. У Фонді, схоже, навчені гірким досвідом співпраці з українською владою, тому підписали достатньо жорсткий меморандум, який містить в собі умову ще одного підвищення ціни газу на 50% навесні 2011-го і поступове підвищення пенсійного віку українських жінок до 60 років. Є й інші «дрібниці», але навіть в період літнього затишшя оприлюднення меморандуму викликало неоднозначну реакцію представників коаліції. Нардеп-регіонал Вадим Колесніченко дав зрозуміти, що умови отримання кредиту можуть бути і невиконані, Федерація профспілок, яку очолює ще один соратник Януковича Василь Хара, пообіцяла пікетувати представництво МВФ в Україні. Зате віце-прем`єр Сергій Тігіпко запевнив, що свої зобов`язання Україна виконає до останньої букви. Миколі Азарову пощастило – він у відпустці, а от Віктор Янукович вважає за краще відмовчуватися. Відмовитися від виконання меморандуму про співпрацю з МВФ для Президента означає уподібнитися Юлії Тимошенко, дати «чесне пацанське» слово і все втілити в життя – високий ризик втратити довіру мільйонів співгромадян.

Віктор Федорович, якому не довелося поки демонструвати відвагу на пожежі і уміння організовувати боротьбу з «червоним півнем», поки вважає за краще демонструвати свою рішучість на локальних ділянках роботи. Зустрічі з керівниками митного і податкового відомств, головою Верховного Суду дозволили главі держави створити необхідний інформаційний фон в стилістиці «ВІН працює». Нічого радикально-реформаторського Янукович не пропонує (не сезон), радше, «демонструє прапор», як кажуть військові моряки. На тлі відсутності в інформаційному полі більшості провідних політиків країни Президентові цього досить. Настрій главі держави могли зіпсувати представники 5 каналу, ТВі і ТРК «Чорноморська», що організували ефірний страйк, але поки реакції Банкової на ці дії не було. Нагадаю, що Янукович буквально за кілька днів до страйку публічно пообіцяв не допустити повернення цензури і навіть признався, що дивиться передачі 5 каналу, не уточнивши, які саме.

Основні опоненти Президента з БЮТ тим часом розповсюдили аналітичний коментар, що жорстко критикує владу за підвищення ціни на газ. Юлія Тимошенко з прекрасного далека закликає співгромадян 7 вересня зібратися на мітинг перед Верховною Радою, щоб добитися ухвалення закону про мораторій на підвищення ціни газу для побутових споживачів. Іноді здається, що опозиція наперед інформує владу про свої плани, щоб та могла вдатись до необхідних превентивних заходів. Українці, відверто кажучи, вже давненько не бачили Юлію Володимирівну вживу, тому агітація виключно за допомогою банерів в Інтернеті – не кращий спосіб нагадати про того, хто в країні претендує на звання лідера опозиції.

Неоднозначним був минулий тиждень для віце-прем`єра Сергія Тігіпка. З одного боку, він, набираючи бали, побував на аудієнції у Віктора Януковича і представив показники Державного бюджету наступного року, з іншого – одержав неприємний сюрприз від свого підлеглого. Міністр економіки Василь Цушко заявив, що реформаторами в нашій країні є Віктор Янукович і Микола Азаров, а інші – тільки виконавці. Василь Петрович до того ж видав декілька заяв, після яких об`єднання соціалістів з КПУ вигядає малоймовірним. Про який союз лівих партій може йтися, якщо лідер Соцпартії виступає за цивілізований ринок землі, монетизацію пільг і не бачить Україну в Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану?

Партія «Єдиний Центр» підтримала сезон політичних експериментів. Окрім модних цього року праймеріз, які обіцяють провести відразу декілька партій, «єдиноцентристи» вирішили перейти до колегіальної моделі управління. Серед 10 членів партії, що стали біля її керма, є і перевірені бійці, і новобранці. Віктор Балога, якого часто називають неформальним лідером «ЄЦ», знову закликав демократичні сили до об`єднання і виявив готовність підтримати владу в процесі реформування країни. Правда, делегувати своїх парламентаріїв в ряди коаліції партія відмовляється. Віктор Іванович не випадково зазначив, що розраховує на входження «Єдиного Центру» в трійку лідерів за підсумками місцевих виборів – це дозволить йому голосніше заявити про свої претензії на участь в управлінні країною.

Євген Магда