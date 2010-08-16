В Україні формуються три основні потоки — «Сім’я, Юра Єнакіївський і Рінат». Про це пише в авторській статті «Слабкість «сильних» журналістка Юлія Мостова ("Дзеркало тижня").

«Люди, звичайно, ще сподіваються, ще бояться, але ж вони не сліпі... Нехай їм поки що не розповідають по телевізору: що на найвищому рівні дано команду сформувати в країні три основні потоки — «Сім’я, Юра Єнакіївський і Рінат»; що від мерів губернатори вимагають данину, і не тільки електоральну; що бабусі оплатять мільярди для Фірташа і його партнерів; що німці отримують від Росії газ по 110—150 дол., а болгари, які підписали з Росією настільки ж кабальний договір за такими ж кабальними цінами, як і Тимошенко, змінили уряд, розірвали договір із Росією і тепер отримують газ на 90 дол. дешевше, ніж ми; що дороги в нас будуються по 80 млн. грн. за кілометр, а зерно з Аграрного фонду продається по 800 грн. Але людям не потрібен телевізор для того, щоб знати від родичів, знайомих або з власного досвіду — ніде обсяг хабарів, встановлених помаранчевою владою, не впав. А подекуди навіть зріс. Хтось угамував апетити міліції, митниці, пожежників, чиновників, медиків, учителів? І при цьому, роз’їжджаючи свіжозаасфальтованими «звіриними стежками» на «мерседесах» і «кадилаках», у складчину подарованих підлеглими, влада хоче, щоб люди із захватом почали платити податки?» - запитує в матеріалі журналістка.

Мостова стверджує, що сьогоднішня влада слабка як ніколи. "... Минуло сім місяців, а реформи в Україні так і не розпочалися. Меморандум МВФ — акт про капітуляцію. І не тільки тому, що нинішній уряд, як і попередній, латає дірки за рахунок зовнішніх запозичень, і це при тому, що дуже-дуже високопоставлений податківець пошепки повідомляє: «У тіні — не 30, не 50, а всі 90 відсотків економіки».