Тимошенко поїхала до Франції за нагородою Politique Internationale

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО відбула з візитом до Франції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, проведе зустрічі з міністрами закордонних справ, промисловості та фінансів.

Лідер БЮТ також зустрінеться з Офіційним представником уряду та Президентом Сенату.

Планується, що під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО буде вручена престижна нагорода Politique Internationale за політичну мужність як визнання її боротьби та лідерства в процесі зміцнення демократії і свободи та здійснення економічних реформ в Україні.

“У той час, коли українці працюють над зміцненням демократії та просуванням економічних і соціальних реформ в своїй країні, дуже важливо, щоб ми інформували наших друзів та союзників по всьому світу про наш прогрес, загрози, проблеми та найостанніші досягнення”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО напередодні свого візиту.

“Я планую обговорити ці та інші питання, важливі для нашого народу та регіону в цілому, під час зустрічей з високими посадовцями та іншими зацікавленими сторонами”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також присвятить частину свого візиту до Парижа дискусіям з членами французької бізнес-спільноти та ЗМІ.

За даними прес-служби БЮТ, візит до Франції є частиною поточної діяльності Ю.ТИМОШЕНКО щодо інформування світових лідерів, бізнесменів, політичних експертів, ЗМІ та діаспори про важливі питання, що стосуються України. Він є наступним у низці дипломатичних поїздок, включаючи візити до Брюсселю та Берліна у листопаді 2006 року, Ізраїлю в січні та Вашингтона у лютому 2007 року.