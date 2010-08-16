Лідер Меджлісу: інтриги чиновників завадили зустрітися з Януковичем

Голова Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ звернувся до глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням призначити нову дату проведення засідання Ради представників кримськотатарського народу при Президентові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, це прохання М.ДЖЕМІЛЬОВ висловив у листі, надісланому на ім`я В.ЯНУКОВИЧА.

Лідер Меджлісу висловив жаль, що заплановане на 3 серпня засідання Ради представників не відбулося у тому форматі, як було визначено при зустрічі 13 травня.

Також М.ДЖЕМІЛЬОВ дав оцінку діям низки чиновників, які переформатували раніше заплановане засідання на «зустріч з окремими представниками кримських татар».

«Результатом таких дій, що були реалізовані не тільки без нашої згоди, але, як ми розуміємо, і без Вашого відома, стало виникнення певного непорозуміння у відносинах між Президентом України і Радою представників кримськотатарського народу», - ідеться у листі.

М.ДЖЕМІЛЬОВ висловив упевненість, що «будь-які інтриги окремих чиновників чи недалекоглядних політиків, спрямовані на внесення штучного розколу у кримськотатарську спільноту, а також з метою створення непорозумінь між Президентом України і Радою представників кримськотатарського народу, не будуть мати жодного шансу, оскільки відновлення прав кримськотатарського народу вимагає максимального об`єднання зусиль, здійснюваних владою і виборним органом кримських татар - Меджлісом ».

Як повідомляв УНІАН, керівники Меджлісу не прийшли на зустріч із В.ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася на початку серпня у Сімферополі, через те, що на неї були запрошені представники опозиційних до виборного органу кримських татар громадських кримськотатарських організацій.