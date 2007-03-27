Янукович у Європарламенті подякував організаторам фотовиставки про Голодомор

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у відкритті в Європейському парламенті фотовиставки «Невідомий геноцид українців”.

Як передає кореспондент УНІАН, експонати фотовиставки розповідають про Голодомор в Україні 1932-1933 років.

В.ЯНУКОВИЧ під час промови подякував організаторам цієї виставки. «Велика вам подяка і низький уклін», - сказав він.

Прем’єр наголосив, що “голод - це велике горе, яке сьогодні об’єднало людей для того, аби в майбутньому цього не повторилось”.

Він зауважив, що від Голодомору постраждало багато народів колишнього СРСР, в тому числі Україна, Поволжя, Закавказзя.

Прем’єр України підкреслив, що «не можна не засуджувати політику, спрямовану проти власного народу».

Як повідомлялося, фотовиставка «Невідомий геноцид українців» підготовлена Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» у рамках програми «Уроки історії: Голодомор 1932-1933 рр.» за участі Представництва України при ЄС та за підтримки низки депутатів Європарламенту.

На виставці представлено документи та фотографії тих часів, свідчення очевидців трагедії. У рамках її роботи демонструватиметься фільм «Голодомор. Технологія геноциду», створений Фондом «Україна 3000» спільно із Національною телекомпанією України.

Створення виставки та її презентація у стінах Європарламенту були ініційовані з метою інформування депутатів ЄС щодо однієї з найстрашніших сторінок історії України - Голодомору 1932-33 рр., штучно організованого комуністичним сталінським режимом.

Виставка триватиме до 30 березня 2007 року.