За інформацію щодо зникнення журналіста міліція дає 20 тисяч

За надання достовірної інформації, що допоможе встановити місцезнаходження зниклого головного редактора харківської інформаційної газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА, Дзержинським райвідділом міліції Харкова пропонується грошова винагорода у розмірі 20 тис. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Газета «Новий стиль» займається розслідуваннями на правову тематику.