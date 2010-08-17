За інформацію щодо зникнення журналіста міліція дає 20 тисяч
18:21, 17 серпня 2010Політика
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Розслідуєьтся справа про вбивство
|Василь КЛИМЕНТЬЄВ
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку.
Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.
Газета «Новий стиль» займається розслідуваннями на правову тематику.
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