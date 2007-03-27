Янукович воліє дочекатись, поки переходи між фракціями будуть вважатися законними
"Дострокових виборів не буде"
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає дочекатись рішення Конституційного Суду щодо легітимності переходу депутатів з фракції у фракцію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав, відповідаючи на запитання європейських парламентаріїв на засіданні комітету закордонних справ.
Він нагадав, що зараз КС розглядає питання відповідності Конституції переходу депутатів з фракцій до фракцій.
«Тлумачити Конституцію має право лише КС і ми дочекаємось його рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він також нагадав, що Венеціанська комісія надала свій висновок, в якому висловлюється проти існування імперативного мандату.
«Те, що зараз відбувається в парламенті, важко назвати процесом, який сприяє розвитку демократії – коли в опозиційних фракціях депутатів виганяють з залу, не дають працювати і змушують писати заяви про дострокове припинення повноважень», - підкреслив він, додавши, що саме тому вони змушені шукати захисту і писати заяви про перехід до коаліції.
Також в ході відповідей на запитання В.ЯНУКОВИЧ висловив впевненість, що дострокових виборів не буде.
За його словами, наступні вибори до парламенту відбудуться в 2011 році.
«Це наше бачення, це так і буде», - сказав він, порадивши політикам, які сьогодні багато говорять про дострокові вибори, завойовувати симпатію виборців, готуючись саме до чергових виборів у 2011 році.