Янукович воліє дочекатись, поки переходи між фракціями будуть вважатися законними

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає дочекатись рішення Конституційного Суду щодо легітимності переходу депутатів з фракції у фракцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав, відповідаючи на запитання європейських парламентаріїв на засіданні комітету закордонних справ.

Він нагадав, що зараз КС розглядає питання відповідності Конституції переходу депутатів з фракцій до фракцій.

«Тлумачити Конституцію має право лише КС і ми дочекаємось його рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також нагадав, що Венеціанська комісія надала свій висновок, в якому висловлюється проти існування імперативного мандату.

«Те, що зараз відбувається в парламенті, важко назвати процесом, який сприяє розвитку демократії – коли в опозиційних фракціях депутатів виганяють з залу, не дають працювати і змушують писати заяви про дострокове припинення повноважень», - підкреслив він, додавши, що саме тому вони змушені шукати захисту і писати заяви про перехід до коаліції.

Також в ході відповідей на запитання В.ЯНУКОВИЧ висловив впевненість, що дострокових виборів не буде.

За його словами, наступні вибори до парламенту відбудуться в 2011 році.

«Це наше бачення, це так і буде», - сказав він, порадивши політикам, які сьогодні багато говорять про дострокові вибори, завойовувати симпатію виборців, готуючись саме до чергових виборів у 2011 році.